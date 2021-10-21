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批陳柏惟表現差　孫大千：綠營挺得難以啟齒、言不由衷

▲陳柏惟罷免案於週六登場，總統蔡英文喊話「別讓認真的人孤單」。　（資料照／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）
▲陳柏惟罷免案於週六登場，總統蔡英文喊話「別讓認真的人孤單」。　（資料照／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-21 10:14:02｜2021-10-21 10:14:48

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票將於周六投開票，針對總統蔡英文20日於中常會上表示「不要讓認真的人孤單」，籲黨員支持陳柏惟。對此，國民黨前立委孫大千今（21）日表示，陳柏惟表現乏善可陳，只有罷免掉不認真的人，才不會讓認真的人孤單。

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蔡英文昨日於中常會上表示，本週六就是陳柏惟罷免案的投票日，許多黨員都到台中，為友黨的陳柏惟加油打氣，呼籲黨員繼續關心，並用更成熟的姿態面對，冷靜選擇，不要讓認真的人孤單。

對此，孫大千在臉書發文指出，民進黨上從總統、副總統、和行政院長，下到立法院黨團，在支持背書陳柏惟的時候都會面臨到詞窮的困境，最後只能陷入自說自話的打高空橋段，「他們口中所描述的那一位認真優秀的立委，和民眾心目中的陳柏惟實在有天壤之別」。

孫大千強調，若不是因為陳柏惟表現實在太乏善可陳，又怎會害這些全力救援的綠營政客如此的難以啟齒，言不由衷？連隨便舉幾個陳柏惟在立法院的優秀質詢或者是重要法案都提不出來，「民進黨政治人物心虛的力挺，只是再一次的證明了，陳柏惟真的應該被罷免！」

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