獨／辣妹女主播打槍高中生追求　被爆心儀金鐘獎得主

東森財經台的辣妹主播林佑之，因個性親和、上圍豐滿，吸引許多粉絲關注，甚至有高中生透過IG私訊求約會，被她以年紀太小原因打槍，實際上，她的友人透露，林佑之剛結束一段2年的遠距離戀愛，恢復單身沒多久，很期待新桃花出現，且偏好年紀大的異性，崇拜帥氣、皮膚白、有才華的斯文男，尤其是金鐘獎得主炎亞綸，就是她的心儀類型！





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▲林佑之和網友互動良好，被問三圍數字也大方回覆。（圖 / 翻攝林佑之IG）

▲林佑之偏好性感蕾絲服裝，不吝展現好身材。（圖 / 翻攝林佑之IG）

畢業於政大新聞系的林佑之，今年27歲，是個性大喇喇的軟萌妹，熱衷與網友互動，認真看待每則留言，E級傲人上圍被說「又放桌子上」，她直率回應「重的東西不放桌上，不然放哪？」就連被詢問三圍數字，也大方回覆身體密碼33E、25、34，超親切態度，瞬間圈粉不少男粉絲。





曼妙外型獲得關注，也會帶來生活困擾，林佑之向粉絲透露，某次播完新聞下班時，遇到陌生異性跟蹤要電話，被她拒絕後，竟然當面拋下一句「你胸部很大」落跑，讓人莫名奇妙，IG私訊裡也是一堆提親、下聘的追求，但天性樂觀的她不以為意。





▲林佑之豐滿上圍，被網友戲稱「又放桌子上」。（圖 / 翻攝林佑之IG）

▲林佑之穿正式套裝播新聞，與私下風格截然不同。（圖 / 翻攝林佑之IG）

IG上滿滿的嫵媚美照，有別於主播檯上的正式套裝，林佑之私下偏好蕾絲性感洋裝，喜歡網購平價服裝，穿搭出高級質感，是她的生活小樂趣。朋友爆料，私下的她是好學生一枚，不愛喝酒、不跑夜店，所以父母不會限制她的性感穿著，反而會找網美店為她取景拍美照。



