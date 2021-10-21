高鐵宜蘭又冒2方案　陳歐珀：尊重專業、盼保留優良農地

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媒體詢問多了2個方案，之前花7000萬評估不是等同於丟到水裡?陳歐珀表示，在宜蘭市的範圍內其實很短，宜蘭市現在的火車站到縣政中心只有4公里，「在這4公里之間的技術去調整，我想他們（交通部）可以克服這個問題」。
針對一旦高鐵站選址宜蘭市，徵收戶數將逾百戶，陳歐珀表示，目前來說，若是採用宜蘭站方案就是用一般徵收，若是縣政中心站則要區段徵收，而近期出現、位於宜蘭站的第五案及第六案，也都要區段徵收，「宜蘭縣鄉親希望能夠保留更多優良農地，減少區段徵收的範圍和面積，這是大家的共識。」
交通部長王國材今日到立法院交委會進行高鐵延伸宜蘭專案報告，並備質詢。王國材會前受訪表示，高鐵宜蘭站設址，現在還在委託顧問公司做綜合評估，原來4個站是不是做一些調整，最近聽了很多地方提出聲音，第5、第6或未來方案都會請顧問公司做專業評估。
王國材表示，這段期間跟宜蘭鄉親有溝通，昨天也有跟立法院長游錫堃報告，大致溝通狀況，游院長希望本於專業提出符合大家需求方案。
至於選擇新增原因跟優點？王國材說，不管第5、第6方案，都是地方所提方向，從專業上做一些分析，最重要這段期間地方共識是很重要決策，聽了很多地方聲音，溪南、溪北的需求，也都會調整，所有方案都要經過綜合評估，包含工程經費、用地拆遷、路線、沿線發展、設站地點工程可不可行等都要做進一步評估。