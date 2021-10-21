國民黨公布陳柏惟10大暴投行為　籲下架荒唐立委

刪Ｑ倒數，台灣基進黨立委陳柏惟陣營昨日公布了自己質詢時的十大好球影片，國民黨今（21）日再度召開記者會，公開陳柏惟的十大暴投行為，台中人、前文傳會副主委鄭照新表示，陳柏惟的仇恨言論，為台中人的光榮感蒙上陰影，陳柏惟在立院的質詢、提案，沒有跟台中在地相關，呼籲陳不要借選區選票幹著不分區立委的事情，要抗中保台，請回到台灣基進黨不分區名單，而不是浪費台中二選區的選票。
記者余祥／台北報導
2021-10-21 11:22:45｜2021-10-21 11:38:09
陳柏惟陣營公布十大好球，國民黨文傳會副主委周柏吟今日則公布陳柏惟十大暴投行為並有影片為證，分別為肇事逃逸、謊話連篇、質詢是護航萊豬、台語質詢飆罵國防部長、立法院投票阻擋疫苗採購、號稱苦行路程碰風、倡議大麻合法化、囂張喊一打35、為民進黨加油打氣、稱罷免公民都是假公民、護航中火火力全開。
新北市議員葉元之則說，這兩天民進黨高層挺陳柏惟都不敢挺的太大力，跟過去總統蔡英文挺要被罷免的高雄市議員黃捷力度差很多，一定是陳的所作所為，蔡英文也不敢背書。
至於為何民進黨護航得很心虛？葉元之說，陳有誠信問題，面對肇逃跟賭博的質疑時，不是說謊，就是避重就輕，另外，還把粗話搬到立院殿堂講，大家一定要切記，現在看到的看似謙卑的陳柏惟，不是真的陳柏惟，如果罷免閃過了，之後一定變得更囂張。
前文傳會副主委鄭照新表示，台中人的光榮感是建立在歷任市長胡志強、林佳龍、盧秀燕等，不分藍綠蒸蒸日上的城市形象，但陳柏惟的仇恨形象，卻貼上陰影、讓台中蒙羞，台中所有不分藍綠的立委，哪一個會有這種仇恨言論？
鄭照新更批，陳柏惟問政哪一點跟台中有關，提案的內容也沒看到台中政見，陳真的不要浪費台中二選區的選票，既然要抗中保台，就回到不分區名單內。
至於有民進黨立委許智傑昨日發起高雄城中城大火與為陳柏惟祈福晚會，後來臨時喊卡。對此，鄭照新批，罷免是公民運動的精神，竟然還要辦祈福？根本是拿人命搞真造勢，民進黨應該對往生者進行誠摯道歉。