龔明鑫、吳釗燮先後訪東歐 蘇貞昌：盼開創台歐更多關係
行政院今（21）日召開院會，據行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在會中提及穩定物價一事。蘇說，我國的經濟是11年來最好，而這是全體國人努力的成果，應該要與全民分享，所以勞工基本薪資調升。然而國外因為疫情等影響，原物料與大宗物價受到衝擊，行政團隊要督導公平會在內的相關機制，審查是否有藉機哄抬物價的狀況，而行政院也預估今年物價漲幅應該不會超過2%。另現在電價不調，油價也已經有機制運作10多年，且良好平穩，至於民生物資也請農委會、經濟部等部會掌握。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-21 11:29:30｜2021-10-21 11:31:30
蘇貞昌也提到台歐關係大躍進。國發會主委龔明鑫昨晚率經貿投資考察團，啟程訪問捷克、立陶宛、斯洛伐克等國；本週日外交部長吳釗燮也將出訪捷克、波蘭、斯洛伐克並發表演說，除了要表達感謝在疫情最緊的時候，多歐國家援贈友誼疫苗共85萬劑，也盼建構雙邊會談機的更多可能性。蘇貞昌也期待代表團滿載而歸，帶來更豐碩合作成果，開創與友好國家更多好的關係。
蘇貞昌也談到，繼去年9月捷克參議院議長韋德齊訪台，雙方今年底要互設代表處，台灣與中東歐國家交情越來越深厚，除了反映各國對中國的觀感外，還有台灣與大家共享普世價值、對抗威權政府，緊密連結、相互支持。
蘇貞昌也說，其實不只與中東歐國家，台灣與歐洲整體關係也大為深化，歐洲國家持續討論，盼強化與我國官方交流、推動在台歐洲經貿辦事處更名、支持台灣以觀察員身分納入國際組織等等，而中國軍機侵台，歐盟也將向中國表達關切，並深化與台灣合作，確保台灣維護民主自由、開放市場。
蘇貞昌說，這月初法國參議院友台小組主席李察訪台，他也親自在行政院與該小組成員交流，台歐互訪關係不斷突破，再次證明台灣對民主自由普世價值堅持。未來請外交部繼續努力，發展更緊密、互惠互利的關係，讓台灣為世界做出貢獻。