COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

MLB／20勝勝投王被打爆　國聯冠軍賽道奇瀕臨淘汰

▲洛杉磯道奇投手Julio Urias。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇投手Julio Urias。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-10-21 11:59:58

美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍賽第4戰，亞特蘭大勇士此戰打線爆發，面對洛杉磯道奇先發投手、例行賽勝投王Julio Urias狂敲3轟攻下5分成為勝負關鍵，終場勇士以9：2擊敗道奇，取得聽牌優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此戰道奇推派例行賽拿下20勝的勝投王Julio Urias先發，他曾在18日第2戰登板後援，但當時被敲出3安失2分，最終讓球隊吞敗。此戰他僅休息2天就披掛上陣，但他2局被勇士Eddie Rosario、Adam Duvall敲出「back to back」全壘打，3局又被Freddie Freeman敲出全壘打，5局又因Adam Duvall的高飛犧牲打丟分。

此戰Julio Urias投5局被敲8支安打失掉5分，送出2保送和5次三振，成為比賽關鍵。

反觀勇士雖然原定的先發投手Huascar Ynoa右肩不適，改由Jesse Chavez先發1局後進行投手車輪戰。接手的Drew Smyly投3.1局失掉2分成為道奇唯一得分，後續4位投手都沒有失分，緊緊鎖住道奇打線

勇士打線在9局再攻下4分大局擴大領先優勢，終場以9：2擊敗道奇，系列賽取得聽牌優勢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀