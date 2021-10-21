MLB／20勝勝投王被打爆 國聯冠軍賽道奇瀕臨淘汰
美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍賽第4戰，亞特蘭大勇士此戰打線爆發，面對洛杉磯道奇先發投手、例行賽勝投王Julio Urias狂敲3轟攻下5分成為勝負關鍵，終場勇士以9：2擊敗道奇，取得聽牌優勢。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-21 11:59:58
此戰道奇推派例行賽拿下20勝的勝投王Julio Urias先發，他曾在18日第2戰登板後援，但當時被敲出3安失2分，最終讓球隊吞敗。此戰他僅休息2天就披掛上陣，但他2局被勇士Eddie Rosario、Adam Duvall敲出「back to back」全壘打，3局又被Freddie Freeman敲出全壘打，5局又因Adam Duvall的高飛犧牲打丟分。
此戰Julio Urias投5局被敲8支安打失掉5分，送出2保送和5次三振，成為比賽關鍵。
反觀勇士雖然原定的先發投手Huascar Ynoa右肩不適，改由Jesse Chavez先發1局後進行投手車輪戰。接手的Drew Smyly投3.1局失掉2分成為道奇唯一得分，後續4位投手都沒有失分，緊緊鎖住道奇打線
勇士打線在9局再攻下4分大局擴大領先優勢，終場以9：2擊敗道奇，系列賽取得聽牌優勢。