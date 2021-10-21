賈永婕縫補好友13年愛包！爆小S「最近沒收入了」

小S自奧運鬧出國手風波後，神隱2個多月，沒想到人紅包包一樣出名！賈永婕昨（20）日秀出一個縫補中的舊包，粉絲竟然一秒認出是小S（徐熙娣）的萬年愛用包，揹了13年還捨不得換，賈永婕笑說：「把包包用成這樣的人絕對不是普通人，這是小S的包包，我是看不下去幫她補的！」





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▲小S鍾愛這個大包包，私下常揹著它亮相。（圖／翻攝小S臉書）

▲小S私下個性節儉，也教育女兒不要養成買貴重物品的習慣。（圖／翻攝小S臉書）

網友稱讚小S：「這麼節儉的女星真的不多，尤其像她這種年收破千萬、上億的人，真的是佩服」，賈永婕打趣說：「她說最近沒有收入了」，但其實每次出現在機場或私人場合，很常見到小S揹這個包，可以說早就揹出感情了。





小S貴為綜藝一姐，私下卻很節儉，對女兒教育「不要從小就養成花大錢的習慣」，超過1千元的衣服不要買，獲得很多媽媽認同。她自己以身作則，這個愛用的大包包，揹了至今13年，曾別上女兒送的徽章，象徵親情的陪伴，這次好友賈永婕「捨褲補包」，剪下牛仔褲一角為其縫補，讓這個包包增添了一個新故事，粉絲誇讚兩人友情「是真愛」！





▲賈永婕剪下牛仔褲一角，幫好友縫補包包。（圖／翻攝賈永婕臉書）

小S曾透露，這個PAUL SMITH品牌的包包是跟老公許雅鈞逛街，一眼就看上的背包，優點是肩帶可以調整、容量又大，可以放很多物品，她笑說：「我真心喜歡的包，叫他買給我！真是百搭，沒有它，我人生會浪費很多時間配包包。」《NOWnews今日新聞》致電詢問經紀人，暫未獲得回應。



