曾被讚「藏起來的寶石」　酒窩男神金宣虎人生如戲

韓星金宣虎被前女友以6800字毀滅式爆料，控訴誘逼她墮胎、假面人等劣行，讓這位酒窩男神一夕間由紅轉黑，剛起色的事業也恐將告終。回顧金宣虎的演藝奮鬥史，在劇場磨練多年，31歲才演到第一部電視劇，苦熬4年終於嚐到走紅滋味，算是大器晚成型的演員。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-21 12:16:08｜2021-10-21 13:34:15
金宣虎2009年在劇場出道，演過14齣舞台劇，磨了8年，2017年首度跨足小螢幕，在電視劇處男作《金科長》擔任配角，之後陸續參演《最強送餐員》、《我的鬼神搭檔》、《瘋了，因為你！》、《抓住幽靈》等劇，漸漸累積知名度。
2019年底，金宣虎挑戰綜藝節目，成為第四季《兩天一夜》固定班底，能耍帥又可以無包袱的搞笑，迅速圈粉觀眾，隔年他接下職場劇《Start-Up：我的新創時代》「韓志平」一角，被封「最暖男二」，鋒芒完全蓋掉男主角南柱赫，不少劇迷甚至希望他和秀智可以在一起，迷人程度被形容「觀眾都中了男二病」。
今年，金宣虎再演出《海岸村恰恰恰》男主角「洪班長（洪斗植）」，大展3秒掉淚的紮實演技，讓他攀上事業之巔，等了12年，35歲成為當紅炸子雞，粉絲讚譽金宣虎是「被藏起來的寶石」，但誰也沒想到，本月中前女友在論壇大爆金宣虎黑料，讓他深情暖男人設全面崩塌。
對於親手毀掉金宣虎，前女友昨（20日）晚表示已經收到金宣虎道歉，並坦承：「我和他都曾真心相愛過，因為我部分過激的文字，而在一瞬間崩潰的他的模樣，讓我的心情也很不好受...好像彼此之間都曾有誤會的部分。希望不要再出現與事實不符的內容，或是擴大生產我和他的故事。」出手淡化、解救舊愛的意味明顯，而金宣虎崩毀的形象、事業是否有挽回的餘地，只能看粉絲的決定。（編輯：楊穎軒）