日職／發展不順　前中職洋砲亞力士之子離隊

中華職棒（CPBL）前和信鯨洋將、日本職棒（NPB）西武獅傳奇重砲亞力士（Alex Cabrera）擁有輝煌職棒生涯，其子Ramon Cabrera本季效力於日本BC獨立聯盟茨城行星隊，今（21）日傳出退團消息。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-21 12:35:23｜2021-10-21 13:35:07
根據日媒《Full-count》報導，Ramon Cabrera是少見的左右開弓捕手，本季加入茨城行星被寄與厚望，希望能發揮長打實力，可惜最終留下出賽47場，留下打擊率2成63、4轟、26打點的成績，茨城行星於21日正式發表Ramon Cabrera退團的通知。
Ramon Cabrera於2008年被美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜球團簽下，在2015、2016年球季曾在紅人隊登上大聯盟，生涯在大聯盟留下打擊率2成64、4轟、26分打點的成績，隨後就到美國獨立聯盟發展，並於今年轉戰日本獨立聯盟，不料卻發展不順，最終離開日本。
Ramon Cabrera的父親Alex Cabrera曾在1999年效力於和信鯨，當時出賽80場，繳出98支安打、18轟、64分打點，以及打擊率3成25的高檔成績，離台後回到美國職棒大聯盟系統，短暫披上響尾蛇球衣後前往日本職棒發展，曾單季敲出55轟，日職生涯12年效力過西武、歐力士、軟銀，累積高達357發全壘打。