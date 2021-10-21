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房仲調查逾7成人深感物價漲　卻有半數認為「房價持平」

▲房仲業者調查，56％受訪者雖認為房價約略保持平穩，但感受房價上漲的比重卻仍有38％。（圖／NOWnews資料照片）
▲房仲業者調查，56％受訪者雖認為房價約略保持平穩，但感受房價上漲的比重卻仍有38％。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-21 12:34:19

隨著國際金融風向轉變，資金寬鬆政策也即將步入縮減，消費者也深刻感受到當前景氣與房價上的變化，甚至得調整消費支出以因應未來的改變。根據房仲業者上月網路調查，逾75％的受訪者明顯感受目前物價比去年同期來的更高；房價感受度方面，56％受訪者雖認為房價約略保持平穩，但感受房價上漲的比重卻仍有38％。

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▲房仲統計民眾對於第三季房價感受及預期。（表／中信房屋提供）
▲房仲統計民眾對於第三季房價感受及預期。（表／中信房屋提供）
中信房屋上月進行網路調查，其中42％的受訪者認為第三季國內景氣較第二季差；房價感受度方面，56％受訪者雖認為房價約略保持平穩，但感受房價上漲的比重卻仍有38％，明顯高於感受下跌的6％；而對於年底第四季房價的看法，預期房價上漲的比重也有39％，高於看跌房價的10％。

中信房屋研展室副理張漢超表示，中經院昨（20）日大幅上修今年經濟成長預測至5.84％，國內疫情警戒也已在第三季起逐步鬆綁，但各產業景氣要見到回穩其實還需要一段時間，況且目前並未完全脫離疫情威脅，部分店家因客源回流慢、無力支撐營運，因而歇業閉店，種種面向都讓民眾對於整體景氣的感受度較差。

▲房仲統計民眾對於第三季景氣感受。（表／中信房屋提供）
▲房仲統計民眾對於第三季景氣感受。（表／中信房屋提供）
至於房地產方面，張漢超指出，受國際原物料上漲的影響，預售及新成屋房價蠢蠢欲動，部分地區案場甚至傳出搶購的消息，在此情況下，多數民眾雖認為房價仍屬持平格局，不過受漲價效應及預期心理影響，房價看漲的比重其實也相對較多。

張漢超認為，房價長期以來都維持上漲格局、近年成長相對溫和，但考量到市場對房價的接受度，建商基本上不太可能會將增加的物價成本，大幅反映於售價上，可能的因應方式是改推總價較低的產品，或於土地成本較低的區域推案。

張漢超補充，至於中古成屋市場則是回歸市場機制，屋主想高賣，得看市場是否買單；在物價上漲的年代，賣方得對售屋開價拿捏的合宜、買方欲取得理想房價，也得想方設法縮短考慮時間、加快決策速度，避免過長的「猶豫遊戲」（考慮時間），這對於買賣雙方而言都是新的學習與考驗。

調查中也詢問受訪者對於物價上漲的對策及看法。調查顯示，面對通膨帶來的物價上漲，受訪者大多預期會減少「衣」與「樂」兩大消費的支出，而消費不減反增的兩大項目則為「食」與「住」；此外，對於目前物價的感受度，逾75％的受訪者明顯感受目前物價比去年同期來的更高，甚至當中有30.1％受訪者覺得物價已經到了非常昂貴的程度。

張漢超分析，部分民眾會因物價上漲壓力而有縮減消費的打算，不過由於飲食及居住開支屬生活必需項目，在維持既有生活品質的狀態下，該兩項生活項目不易像服飾或休閒娛樂可以不花費或減少延緩消費，因此只能順勢拉高「食」與「住」的消費預算。

▲房仲統計民眾對於物價上漲各類項目的消費決策與目前物價感受度。（表／中信房屋提供）
▲房仲統計民眾對於物價上漲各類項目的消費決策與目前物價感受度。（表／中信房屋提供）

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