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快訊／本土連二零！指揮中心：今僅增兩境外移入

▲陸軍33化學兵群於雙北捷運紅線各站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍33化學兵群於雙北捷運紅線各站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文／台北報導

2021-10-21 14:04:12｜2021-10-21 14:07:34

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，自美國(案16458)、緬甸(案16459)入境；另確診個案中無新增死亡。 

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▲指揮中心說明最新國內疫情。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明最新國內疫情。（圖／指揮中心提供）
指揮中心說明，案16458為本國籍20多歲女性，今(2021)年10月6日持搭機前3日內檢驗陰性報告自美國返臺，於機場採檢陰性後至防疫旅館居家檢疫，10月17日自覺房間空調較冷有出現咳嗽症狀，10月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位共匡列接觸者1人，列自我健康監測。

指揮中心表示，案16459為本國籍60多歲男性，長期居住於緬甸，9月24日持搭機前3日內檢驗陰性證明自緬甸返臺，於集中檢疫所進行居家檢疫，10月7日因同行者(案16393)檢驗陽性，轉列居家隔離對象，並持續於集中檢疫所進行隔離，10月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,801,349例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,783,802例排除)，其中16,349例確診，分別為1,710例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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