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全台最年輕個案！23歲妙齡女接種AZ疫苗19天後亡

▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗不良反應通報情形。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）
▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗不良反應通報情形。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-21 14:25:09｜2021-10-21 14:35:29

中央流行疫情指揮中心捎來好消息，國內連兩日「本土加零」，無新增個案，今（21）天僅新增2例境外移入個案。另外，針對國內新冠疫苗接種，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天打了31萬劑的疫苗，總共第一劑人口涵蓋率剛好65%。

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此外，針對新增的疫苗接種不良事件，莊人祥表示，昨日新增共有119件，其中包括47件非嚴重不良事件，以及12件死亡、60件其他疑似嚴重不良事件，其中12件死亡中，跟AZ有關有8件，莫德納有3件，BNT有1件。

莊人祥提到，10/20跟AZ有關的8件，年齡是介在23歲到89歲之間，是在接種後4天到83天發生，另外，莫德納的3件，則是70歲到80歲之間，是接種疫苗後6天到25天發生的，BNT有1件，是一名45歲的民眾，在接種後3日之間發生。

其中根據台中衛生局資料顯示，接種AZ疫苗後通報死亡個案中，有名23歲的年輕女性，在9/10接種第一劑，9/29發現無呼吸心跳，經解剖死因為兩肺水腫、右心室擴張，僅短短19天就不幸過世，但與疫苗的相關性還有待釐清。

指揮中心表示，目前累計 925 例(394 女 531 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為 2 個月至 101歲間（其中 520 人為 75 歲以上長者），疫苗接種後當日至 124 日間發生，其中有 685 例為接種AZ，有 205 例為接種 Moderna，有 27 例為接種高端，有 8 例為接種 BNT。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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