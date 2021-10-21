全台最年輕個案！23歲妙齡女接種AZ疫苗19天後亡

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莊人祥提到，10/20跟AZ有關的8件，年齡是介在23歲到89歲之間，是在接種後4天到83天發生，另外，莫德納的3件，則是70歲到80歲之間，是接種疫苗後6天到25天發生的，BNT有1件，是一名45歲的民眾，在接種後3日之間發生。
其中根據台中衛生局資料顯示，接種AZ疫苗後通報死亡個案中，有名23歲的年輕女性，在9/10接種第一劑，9/29發現無呼吸心跳，經解剖死因為兩肺水腫、右心室擴張，僅短短19天就不幸過世，但與疫苗的相關性還有待釐清。
指揮中心表示，目前累計 925 例(394 女 531 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為 2 個月至 101歲間（其中 520 人為 75 歲以上長者），疫苗接種後當日至 124 日間發生，其中有 685 例為接種AZ，有 205 例為接種 Moderna，有 27 例為接種高端，有 8 例為接種 BNT。
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