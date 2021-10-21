PS獨佔招牌登上PC 《戰神》明年1月推出Steam、Epic版
繼《地平線：期待黎明》、《秘境探險4：盜賊末路》等 SIE（索尼互動娛樂，Sony Interactive Entertainment ）第一方作品，索尼今（21）日稍早再釋出PS獨佔大作《戰神》（2018）即將登上 PC 平台的重磅消息，將於台灣時間2022年1月15日登陸 Steam 與 Epic Games Store。
記者吳柏勳/綜合報導
2021-10-21 13:46:12
根據官方 blog 說明，PC版本將會支援4K解析度與更高更新率設定、21:9寬螢幕顯示比例畫面輸出，也會對應NVIDIA DLSS與Reflex低延遲技術等。在操控方面，玩家可選擇 DualShock 4（PS4手把）、DualSense（PS5手把）與其他無線控制器操作，或是自訂鍵盤與滑鼠操作模式。
需注意的是，雖然在Steam及Epic Games Store商店頁面介紹，目前都顯示不支援繁體中文，不過經台灣索尼互動娛樂確認後，PC版確定會有繁體中文字幕，其他語言則包含英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、荷蘭文、日文、韓文等，而 PC 版硬體需求則尚未公開，需待官方後續公布。