美女主播爆4男追求　竟嫌棄看不上眼：至少要富二代

前主播劉芯彤近日在臉書發文，指一名女主播外型亮眼、家世好，年紀輕輕就負責重點時段播報，又深受高層喜愛，堪稱人生勝利組，不過感情方面，雖然身邊不乏條件優秀的人追求，但她始終看不上，男友一個換過一個，更直言：「他們怎麼配得上我，至少要是企業富二代，跟我才能匹配。」讓她至今都還是單身。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-21 13:19:04｜2021-10-21 13:22:36
劉芯彤表示，該女主播最「輝煌」的時候，同時有4個條件不錯的男生追求，但她總是定不下來，因為認為憑自身條件和長相，肯定有更好的男人會出現，「對外為了維持良好形象，她總說自己單身，反正沒被狗仔拍到，誰知道她是不是真有對象。如果不幸被拍到，她早就想好一萬個理由，可以圓謊。」
因為身旁不熟的朋友都以為女主播單身，紛紛替她介紹對象，有醫生世家的獨子、竹科高階工程師、外商公司專業經理人，但都被她拒於門外，朋友不解地問女主播原因，她氣憤地說：「他們怎麼配得上我？我家裡不缺錢，加上我又是當紅的主播，這些人想要跟我交往，不是委屈我了嗎？你們要幫我介紹時，也先挑選一下吧？！至少要是企業富二代，跟我才能匹配。其他的，就別來亂了！」
劉芯彤在文末反問：「她的想法錯了嗎？在挑選另一半時，男女的選擇都很專一。男人的專一是找年輕的。女人的專一是找有錢的。各取所需、各有所好，不就是婚姻市場長期建立下來的機制嗎？」
貼文引發網友熱議，有人不以為然：「好膚淺的的觀念」、「想法沒錯，腦袋錯而已！！你挑別人，別人也挑妳啊」、「找到後面可能剩喪偶，離婚有小孩，不然就怪怪的。青春歲月無情啊！」有網友認同：「其實這樣的女孩都過得非常好，因為沒有委屈自己+對金錢有實際的概念+寧缺勿濫=滿分」，看法兩極。（編輯：楊穎軒）