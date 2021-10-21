名家論壇》錢震宇／只剩點擊率的網紅們

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政治人物每天的發言不見得有人會注意，但網紅發布的影片則是一推出網友必看，可見其影響力之大，傳播力更遠甚於政治人物。然而，網紅拍的影片、所做的行為為了吸引眼球，經常做出踩在社會紅線上的事情，甚至是違法的偏鋒行為，拍的人無所謂、看的人不在意。久而久之，讓網紅影片成為社會道德無法設防的破口，恣意傳散。
根據YT官方去年公布年輕人影音觀看偏好，發現18到24歲年輕人，37%的年輕人最喜歡「娛樂」的影片，有17%表示最喜歡「音樂」影片，美妝、旅遊及遊戲實況等內容類型也有近10%的人表示最喜歡。可見愈是脫離現實生活、愈是可以讓人放鬆的內容，愈能獲得年輕人的青睞。
這次出問題的小玉過去就是以拍攝搞怪、無厘頭影片為主。讓人訝異的是，不少國小學生過去是把小玉當成最喜歡的Youtuber之一，理由是因為他拍的影片很有趣、很瘋狂，同學間會討論。這才讓人發現，YT上充斥著各類網紅標新立異、試圖衝高點閱率所拍出的各類挑戰法律底線的影片，雖然說YT會審核影片，但實際上的把關機制仍舊是鬆散的。
如果網紅本身沒有一點「社會責任」的意識，只想要走偏鋒，那劣幣驅逐良幣，整個影片的品質真的令人堪慮。
此外，新聞媒體的推波助瀾，也助長了網紅的無懼氣焰。每天每節新聞中，至少會有一兩則所謂的網紅新聞事件或是網紅的發言，這是新聞專業？還是只為了求點閱率，這其實很納悶，現在的新聞難道要靠網紅拉抬？還是新聞放網紅的事情才有人要看？很多時候網紅講出來的話語，既反智又無理，如果自己都無法做好一位公眾人物應有的言行，又憑什麼當網紅？怎麼對粉絲交代？
好奇的是，社會上對網紅的標準也過於低落而標準不一，甚麼時候專業及論述變得不再重要，練健身的人可以對政治品頭論足、賣雞排的女生可以評論時事、股市，以水果為名的網紅可以談起社會事件，甚至有位網紅，外界連本名都不太知道，就可以主持金鐘獎頒獎典禮。
網紅有他的魅力，可以對社會事件發言，當然沒問題。但是當他以各項知識或專業投身網路，而累積了大量粉絲，就必須擔負起一定的社會責任，也必須知道自己在社會上擁有發言權，更應該潔身自愛，不管任何發言及行為，除了符合法律規定外，也要服膺道德底線。
網路世界無遠弗屆，若直播主無法自律，靠他律管制是很不容易的事情。以小玉的網路謎片來說，其實早已在網路上流傳許久，遭到變臉的女星更是多如牛毛，但為何遲至今日才被警方逮捕，有一說是因為惹到總統蔡英文，如果真的是這樣那除了證明蔡政府怠惰之外，也讓常靠跟網紅拍片，拉抬自己的蔡英文，如今臉面無光。
當網路虛擬世界中，討論的話題及內容逐漸成為實體世界中的焦點，政府不該只看網紅效應，因為不敢得罪年輕人而有所做為；而網紅認為在實體世界中遊走法律邊緣的言行，可以放到虛擬世界中來實現，更是異想天開。
網紅必須對自己的言行及作品負責，政治人物更應該思考與網紅合體的後果，不然就只是個利益結合體，眼中只剩按讚、訂閱加分享而已。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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