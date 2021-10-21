梁家榕打BNT「全身超難受」　網友歪樓：以為周迅

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梁家榕忍不住說：「有人打第一劑bnt也跟我一樣超難受的嗎？」並再次強調「超級超級痛的頭痛」，還憂心地問「聽説少數人才會嚴重頭痛！是這樣嗎」，好友況明潔回：「我只有第一天頭一點點痛，第二天手臂痛，第三天什麼都沒有了，所以親家母才是真正的少年人！」
不少接種完的網友也留言：「除了隔天打針部位有些許痠痛感之外、目前身體沒有出現任何不適症狀！應該是因為妳還年輕、免疫作用比較強、沒事的、在兩天症狀就會消除了」、「幾乎跟妳一樣的症狀...真的超難受，目前頭還在暈痛」！有人把焦點放在她的自拍照，「美魔女」、「剛看到以為是周迅」！
根據疾管署資料，年滿16歲以上的青少年及成人接種BNT後，有一定的機率出現注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等副作用，通常症狀較輕微，並會在數天內消失，若發燒超過48小時，或出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎、心包膜炎症狀，就應趕快就醫。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。