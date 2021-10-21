iPhone不再鐵板價？　這新機型上市沒滿月就大砍1810元

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另據傑昇通信第三季十大降價手機排名，第三季降價榜總降幅範圍在12至45％，季降幅約5至14％不等，拉長線來看，第三季幾乎由蘋果霸榜，占了6個席次；3個月內降價金額最高的則是OPPO Find X3 Pro降4100元，而蟬聯台灣最熱銷旗艦手機品牌的華碩，上一代Zenfone 7 Pro累積總降價金額最高1萬2700元，同時蘋果新機發表後，iPhone 12 Pro 512GB第三季降3100元，累積總降價金額7010元，也是iPhone 12系列降價最多的機型。
業者分析，消費者考慮換機的速度，永遠趕不上手機品牌新機發佈的速度，觀察傑昇通信第三季降價榜上機型，在蘋果新機iPhone 13系列升級不如預期，但目前全機型幾乎缺貨的的狀態下，趁機撿便宜購買iPhone 12系列及iPhone 11的消費者大有人在，尤其是降價最多的iPhone 12 Pro，已遭蘋果官方下架，想購買也只能透過第三方通路及電商平台，在市場備貨不及、庫存不多的壓力下，同樣一機難求。
另一方面，各大知名品牌手機降價之餘，又適逢「振興五倍券」陸續發放，通路無不推出優惠搶攻商機。傑昇通信表示，對上班族來說，相較去年發行的三倍券，這次的五倍券加碼金額更高，加上品牌手機再下殺，不僅可享有滿千送百優惠，最高送500元配件購物金也相當實惠，同時購機也都能再參加每月抽獎回饋，有機會將五倍券再放大。
此外，業者表示，至門市使用五倍券購買iPhone 12 128GB現省1910元、連蘋果智慧音箱Home Pod mini也有2890元的折扣優惠；還有目前免萬元的5G手機，像是OPPO最新中階5G輕旗艦機型Reno 6Z，原價1萬2990元，門市空機價9990元，現賺3500元；入門級的A74 5G手機也只要6490元，搭配五倍券使用省更多。