全球疫苗分配不均　世衛：疫情恐拖至2022年底

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艾沃德呼籲富裕國家暫停搶買COVID-19疫苗，好讓藥廠能優先將疫苗提供給低收入國家，並「盤點」他們在七大工業國集團（G7）等高峰會中承諾捐贈的數量進度。他說：「我能告訴你的是，我們還沒步入正軌，我們得加快腳步，否則這場疫情會比原本應該結束的時間再拖長一年。」
目前絕大多數疫苗都落入中高收入國家之手，非洲僅獲得全球供應量的2.6%。
慈善團體人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）發布最新數據顯示，在藥廠和富國承諾捐贈的疫苗中，僅1/7真正流向較貧窮國家。
人民疫苗聯盟也批評英國和加拿大利用疫苗全球取得機制（COVAX），作為取得疫苗的管道。官方數據顯示，英國今年稍早已藉此獲得53萬9370劑輝瑞（Pfizer）疫苗，加拿大也拿到近百萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗。
不過，此一機制的初衷是讓所有國家都能從中獲得疫苗，包括富裕國家。COVAX最初目標是在今年底前交付20億劑疫苗，但到目前為止僅交付了3.71億劑。
美聯社報導，世衛說，歐洲COVID-19確診病例數上週新增7%，成為全球唯一病例數上升的地區，世衛擔心，疫苗接種不均，恐成為歐洲對抗疫情的最大威脅。
世衛在每週發布的疫情評估報告中說，全球上週新增約270萬例確診，超過4.6萬人死亡，與前一週統計數據相去不遠。
WHO指出，全球感染率最高的兩個地區是歐洲與美洲，美國雖增加最多病例，但確診率下降11%，歐洲則以英國、俄羅斯與土耳其新增最多確診。
歐洲新增130萬例確診，增幅已連續第3週上升。WHO表示，歐洲地區有超過半數國家通報病例數攀升，其中英國、俄羅斯各增加15%。據報在過去一週，俄羅斯日增確診頻創新高，且僅約32%人口接種疫苗；英國感染人數則飆至7月中旬以來未見的高峰。
非洲和西太平洋地區的新增病例降幅最大，感染率分別下降約18%和16%。儘管非洲國家疫苗嚴重缺乏，但死亡人數降了約25%。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1101021