台中海洋生態館進駐生物　議員：不夠明確

台中海洋生態館預定於 111 年 12 月底竣工，未來將以海洋活體水族展示為主。民進黨議員黄守達指出，觀旅局仍講不清楚以後海洋館將有什麼生物進駐，狀況堪憂。市府應儘速規劃周遭環境設計觀光亮點，讓台中海洋館能發揮促進觀光的功能，成為海洋生態教育的重要場域。

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黄守達表示，以目前的規劃來盤點各樓層，第一層就有一個大洋缸展區，要展示沿海海洋生物、洄游魚類、大洋魚類；而光第二層有六個區塊的生物展示區，預計以「世界海洋生物」為主；第三層有三區塊的生物展示區，展示水母與大甲溪流域物種，蝦蟹藻類魚類浮游生物；第四層則是以河口濕地為主的生物區。

黄守達質疑，海洋館生物展示空間看似多，但預計展演內容卻始終不夠明確。黄守達現場詢問觀旅局長海洋館將有什麼物種進駐？觀旅局長僅回覆將有魟魚、鯊魚等海洋生物類別，未能提及具體物種。

黄守達認為，若連市府局處都搞不清楚欲展演的內容與生物，如何把關廠商設計符合生物特性的空間？如何能夠達到教育意義？空間設計應以未來進駐的生物做優先考量，絕對不能先蓋好了再說。大甲溪流域有許多特有種，包含櫻花鉤吻鮭、台灣鮰等珍貴物種。市府也應充分掌握了解，將其納入場館生態教育的一環。

黄守達提到，做為中部近期唯一海生館，兼顧動物福利下，台中海生館要能發展出自己的特色與主題。要成為串聯海線各觀光景點的重要指標，觀光配套現在就需要開始思考。

觀旅局表示，台中海洋館於公告招商的申請須知時即有規定 OT 廠商須展示的空間規劃應包含大洋缸展示區、水母展示區、河口濕地生態展示區、大甲溪流域等主題展示區，目前初步規劃的生物包含鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類、水母等，會依照既有場館空間進行展示規劃，並透過數位多媒體方式，讓整體更豐富且多元，相關細節 OT 廠商還在研議中，皆尚未定案。