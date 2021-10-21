《彈射世界》x《公主連結Re:Dive》台版合作即將登場！

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《超異域公主連結☆Re:Dive》作為《彈射世界》發行首次合作活動，玩家有機會在活動期間獲得合作限定的角色「貪吃佩可」、「凱留」與「可可蘿」，還可挑戰合作限定任務「降臨討伐戰 美食的冒險者」享受完整故事內容，而戰勝最終BOSS「電弧守護者」獲得的電弧守護者金幣、銀幣，可用於兌換三種合作限定★5裝備。
- ★5公主之劍
- ★5混沌魔典
- ★5愛梅斯護符
為了慶祝《彈射世界》發行150日，官方祭出「連續15日．日日登入領」活動，10月22日12:00至11月6日11:59，完成每日任務立即領取100個星導石，以及可培育角色學習能力的「夢想紋章」3個，活動期間登入最多可獲得1500個星導石、45個「夢想紋章」。
在10月22日12:00至11月2日11:59期間，「精選轉蛋池」中全新《超異域公主連結☆Re:Dive》合作限定的★5角色「貪吃佩可」、「凱留」、「可可蘿」，以及★4角色「米露米娜」、★3角色「蘇文」新角色出現機率上升。
此外，10月29日12:00起，官方將推出「亞多明尼斯塔」BOSS戰【超級難度】，成功挑戰此難度的玩家，可獲得「亞多明尼斯塔的紫幣」，以兌換全新★5裝備「錯亂光槍」、「懷戀之盾」、「樞機之劍」。全新「裝備精選轉蛋池」在10月29日12:00 至 11月5日11:59 期間，★5「提爾大劍」、★4「血脈之杖」、★3「混沌拳套」機率也會提升，想擁有全新裝備的玩家不要錯過。