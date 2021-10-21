《彈射世界》x《公主連結Re:Dive》台版合作即將登場！

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★5公主之劍

★5混沌魔典

★5愛梅斯護符

▲《彈射世界》發行150日紀念活動

▲《彈射世界》合作角色-貪吃佩可，隸屬於「美食殿堂」公會的獸人魔法使。CV：立花理香

▲《彈射世界》合作角色-凱留，隸屬於「美食殿堂」公會的年幼精靈巫女。CV：伊藤美来

▲《彈射世界》合作角色-可可蘿，雖是位一流的武術家，但因個性內向，不太敢與人眼神交會。CV：大亀あすか

全新「裝備精選轉蛋池」在

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