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《彈射世界》x《公主連結Re:Dive》台版合作即將登場！

▲《彈射世界》「超異域公主連結☆ReDive」合作活動
▲《彈射世界》「超異域公主連結☆ReDive」合作活動

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-21 15:44:18｜2021-10-21 15:45:26

遊戲橘子代理、日廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》明(22)日起推出《超異域公主連結☆Re:Dive》合作活動，活動期間玩家有機會在「精選轉蛋池」中獲得★5角色：「貪吃佩可」、「凱留」、「可可蘿」，同時可透過挑戰合作任務【降臨討伐戰 美食的冒險者】獲得三種全新★5合作限定裝備。

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此外，營運團隊表示為慶祝《彈射世界》發行150日，將於10月22日至11月6日規劃登入活動，玩家最多可獲得1,500個星導石、45個「夢想紋章」來組建強悍隊伍。

《超異域公主連結☆Re:Dive》作為《彈射世界》發行首次合作活動，玩家有機會在活動期間獲得合作限定的角色「貪吃佩可」、「凱留」與「可可蘿」，還可挑戰合作限定任務「降臨討伐戰 美食的冒險者」享受完整故事內容，而戰勝最終BOSS「電弧守護者」獲得的電弧守護者金幣、銀幣，可用於兌換三種合作限定★5裝備。

  • ★5公主之劍
異世界冒險者帶來的絕品。光是握著就能感到力量湧現，是把散發出高貴氣息的劍。

  • ★5混沌魔典
異世界冒險者帶來的絕品。紀錄複雜術式的精裝書，似乎蘊藏著極高的魔力。

  • ★5愛梅斯護符
異世界冒險者帶來的絕品。用花卉裝飾的護符，散發著柔和香氣，無論何時都會引導信徒。

為了慶祝《彈射世界》發行150日，官方祭出「連續15日．日日登入領」活動，10月22日12:00至11月6日11:59，完成每日任務立即領取100個星導石，以及可培育角色學習能力的「夢想紋章」3個，活動期間登入最多可獲得1500個星導石、45個「夢想紋章」。

▲《彈射世界》發行150日紀念活動
▲《彈射世界》發行150日紀念活動
在10月22日12:00至11月2日11:59期間，「精選轉蛋池」中全新《超異域公主連結☆Re:Dive》合作限定的★5角色「貪吃佩可」、「凱留」、「可可蘿」，以及★4角色「米露米娜」、★3角色「蘇文」新角色出現機率上升。

▲《彈射世界》角色-貪吃佩可，隸屬於「美食殿堂」公會的獸人魔法使。CV：立花理香
▲《彈射世界》合作角色-貪吃佩可，隸屬於「美食殿堂」公會的獸人魔法使。CV：立花理香
▲《彈射世界》角色-凱留，隸屬於「美食殿堂」公會的年幼精靈巫女。CV：伊藤美来
▲《彈射世界》合作角色-凱留，隸屬於「美食殿堂」公會的年幼精靈巫女。CV：伊藤美来
▲《彈射世界》合作角色-可可蘿，雖是位一流的武術家，但因個性內向，不太敢與人眼神交會。CV：大亀あすか
▲《彈射世界》合作角色-可可蘿，雖是位一流的武術家，但因個性內向，不太敢與人眼神交會。CV：大亀あすか
此外，10月29日12:00起，官方將推出「亞多明尼斯塔」BOSS戰【超級難度】，成功挑戰此難度的玩家，可獲得「亞多明尼斯塔的紫幣」，以兌換全新★5裝備「錯亂光槍」、「懷戀之盾」、「樞機之劍」。全新「裝備精選轉蛋池」在10月29日12:00 至 11月5日11:59 期間，★5「提爾大劍」、★4「血脈之杖」、★3「混沌拳套」機率也會提升，想擁有全新裝備的玩家不要錯過。

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