胡瓜計畫2年內退休　拒開演唱會理由曝光

郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、曾瑋中、杜忻恬、郭忠祐、蔡家蓁、彭正今（21）日出席「Champions演唱會」記者會，「綜藝大哥」胡瓜也以嘉賓之姿現身，以過來人身分打氣後輩。此外，郭婷筠今天體態明顯比過去小了一大圈，一問之下，竟是她瘦身成功，且一次就瘦了18公斤。
記者吳雨婕/台北報導
2021-10-21 15:56:31｜2021-10-21 16:15:44
胡瓜看到8位選秀節目出道的歌手們將於TICC開唱，直說感到相當欣慰，「從他們10幾歲看到現在，能夠到現在這樣成長茁壯，都是靠他們自己的能力。」現年62歲的胡瓜，出道將近40年，受訪時被問到黃子佼日前宣布計畫在60歲退休，胡瓜低調表示：「我沒聽說。」至於個人退休計畫，則是不多做回應。事實上，胡瓜日前也自爆計畫退休，將在近1、2年內退出演藝圈，目前手上握有5個節目，體力已逐漸無法負荷。
而胡瓜曾發過6張專輯，這次看著後輩舉辦演唱會，被問到會不會也想躍躍欲試？他回答沒打算開，接著開玩笑說：「如果一張票賣1萬，那我要自己倒貼5000塊欸。」
郭婷筠如今現身，體型比過往小了許多，她透露是在半年時間瘦身，「目前瘦了18公斤，老公很貼心的會做一些沒有澱粉的料理，他會買豆腐、雞肉做成漢堡排給我吃。」說起最胖時期，她高中一度體重高達86公斤，還被同學取了個「AE86」的綽號。