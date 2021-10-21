中市舊衣回收何處去　議員：「轉廢為能」

針對台中市垃圾減量及資源回收，市議員林德宇今 (21) 日在議會質詢指出，市府環保局對舊衣回收宣導、管理及後續去化措施的作為過於消極被動，他要求市府應積極將舊衣回收分級分流，讓舊衣的再使用及再利用的效益最大化，並朝「轉廢為能」做發電的目標努力，也減輕焚化爐等垃圾處理量能的負擔。

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林德宇表示，衣物的熱值高，若進入焚化爐燃燒，將對爐體造成傷害，使焚化爐壽命縮短，且今年上半年因貨櫃短缺，導致台灣回收的舊衣難以出口到國外，舊衣處理量能相當緊繃，根據立委洪申翰提供的資料，台灣目前約有三成左右的舊衣最終會進入焚化爐。他詢問，台中市的舊衣如何回收，是否也有進入焚化爐？

環保局長陳宏益表示，台中市由清潔隊的資源回收車幫忙民眾回收，過去也有在路邊設置舊衣回收桶，但後來因為有佔用道路及造成髒亂的問題，目前已沒有設置，若民間單位要在私有地自行設置舊衣回收箱，環保局則採鼓勵的態度。至於舊衣進入焚化爐的數量，近年在破袋檢查的過程中，可發現已經越來越少。

林德宇指出，台中市環境清潔維護自治條例規定，舊衣回收箱若佔用道路或人行道，環保局可強制移除，因此路邊無法設置任何舊衣回收箱，但台北、新北、台南、高雄等都都有讓社福團體申請後核准在特定路口、路邊設置舊衣回收箱的管理制度，林德宇質疑，環保局若只是鼓勵民間自行設置舊衣回收箱，等同毫無管理作為，他要求環保局應積極思考新的管理制度讓舊衣回收更有效益，同時也避免影響環境、市容。

林德宇認為，除了持續完善舊衣回收管道，環保局也應積極規劃不同層級的舊衣去化管道，以因應越來越大的舊衣處理需求；他也批評，在台中市資源回收網中，針對舊衣回收的說明只有短短幾行，讓民眾看了霧煞煞，環保局應提供進一步詳細資訊，完整說明舊衣的各種回收、去化管道。

環保局表示，未來將結合產源端輔導相關販售據點 ( 百貨公司、大賣場、服飾店 ) 業者設置品牌舊衣回收區，加強舊衣去化。目前環保局規劃成立的「固體再生燃料」 SRF 厰，將評估已無法再利用的舊衣納入製程原料之一部分，以燃料棒方式回收能源利用，讓台中市舊衣回收處理管道更多元。