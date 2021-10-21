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回家放牛吧！210萬越南工人出逃　1.8億雙NIKE鞋難交貨

▲越南大批工人逃離南部工業區，使得製造業陷入「用工荒」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南大批工人逃離南部工業區，使得製造業陷入「用工荒」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-21 15:55:32｜2021-10-21 16:00:27

隨著越南胡志明市解除數月來的封鎖，原以為工人陸續返工後，能夠有效化解當地製造業危機，沒想到不僅沒有原本期待的復工潮，大批工人反而藉著解封的機會逃離大城市，已有200多萬人離開，未來實際的「用工荒」只會更多。越南作為全球供應鏈重要的一環，在缺工問題無法解決的情況下，跨國企業恐將受到嚴重衝擊，據了解，NIKE鞋類產量將會下降1.8億雙之多。

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據《彭博社》等外媒報導，從本月初胡志明市解封開始，許多越南鄉下到大城市打工的工人，陸續騎著摩托車離開南部的工業區，一路駛進西部地區，甚至造成交通混亂。這些工人的恐懼不是沒有道理，在Delta變種病毒肆虐下，過去3個月越南新增近77萬例確診病例，其中近2萬人死亡，多數死亡個案集中在製造業發達的胡志明市。胡志明市是越南最大也是經濟最發達的城市，人口約佔全國總人口的十分之一，但當地新冠肺炎確診人數竟然佔了越南確診人數近一半，死亡人數占近80%。洶湧的疫情不僅使得許多工廠停擺、倒閉，更讓還留在生產線上的工人生活在恐懼之中。

據越南當地媒體報導，今年7月，越南平陽省的工廠曾發生數百名員工逃跑事件，原因是工廠內部有人確診，瞬間引爆了員工的恐慌潮。眼看疫情持續蔓延，一向防疫甚嚴的越南政府礙於各方壓力，只能允許帶病解封，反而讓工人有機會逃離返鄉。據了解，部份企業的員工到崗率不到20%。

工人大幅外流，也讓越南經濟復甦遙遙無期，像是NIKE、蘋果等跨國企業更面臨 「無人可用」的窘境。越南是NIKE重要的生產基地，公司裡有一半以上的鞋類產品都在越南加工，受到疫情影響，今年7月到9月，當地的NIKE工廠大多關閉，解封之後，因返工人數不如預期，預計有1.8億雙鞋無法交貨。此外，蘋果也表示，由於越南生產端量能不足，iPhone 13供貨緩慢。韓國三星則是被迫關閉多家越南工廠。

▲受Delta變種病毒影響，越南確診病例激增，一度實施嚴格的封鎖措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲受Delta變種病毒影響，越南確診病例激增，一度實施嚴格的封鎖措施。（圖／美聯社／達志影像）
對於越南的工人來說，政府在過去幾個月推行的大規模封鎖，不只讓他們生活在疫情恐懼之中，因為無法工作的緣故，生活頓時陷入困境。一名從工廠離開返回老家的工人表示，自己原本是想到大城市工作，讓生活好過一些，但碰上這波疫情，深深感受到夢想破碎，「我寧願回家種地放牛，老家好歹安全，而且沒有病毒」。

一名騎著摩托車返鄉的工人接受當地電視台訪問時表示，「我沒什麼可吃的，最近吃的都是方便麵，已經失業4個月了，根本沒有錢買食物。」

越南原本被視為新冠肺炎防疫模範生，2020年僅有1465例確診病例和35例死亡，經濟率甚至成長了2.9%，然而，2021年7月之後，受到Delta變種病毒侵襲，確診病例激增，截至10月18日為止，越南累計新冠肺炎確診病例已有86萬例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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