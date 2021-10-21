回家放牛吧！210萬越南工人出逃　1.8億雙NIKE鞋難交貨

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據越南當地媒體報導，今年7月，越南平陽省的工廠曾發生數百名員工逃跑事件，原因是工廠內部有人確診，瞬間引爆了員工的恐慌潮。眼看疫情持續蔓延，一向防疫甚嚴的越南政府礙於各方壓力，只能允許帶病解封，反而讓工人有機會逃離返鄉。據了解，部份企業的員工到崗率不到20%。
工人大幅外流，也讓越南經濟復甦遙遙無期，像是NIKE、蘋果等跨國企業更面臨 「無人可用」的窘境。越南是NIKE重要的生產基地，公司裡有一半以上的鞋類產品都在越南加工，受到疫情影響，今年7月到9月，當地的NIKE工廠大多關閉，解封之後，因返工人數不如預期，預計有1.8億雙鞋無法交貨。此外，蘋果也表示，由於越南生產端量能不足，iPhone 13供貨緩慢。韓國三星則是被迫關閉多家越南工廠。
對於越南的工人來說，政府在過去幾個月推行的大規模封鎖，不只讓他們生活在疫情恐懼之中，因為無法工作的緣故，生活頓時陷入困境。一名從工廠離開返回老家的工人表示，自己原本是想到大城市工作，讓生活好過一些，但碰上這波疫情，深深感受到夢想破碎，「我寧願回家種地放牛，老家好歹安全，而且沒有病毒」。
一名騎著摩托車返鄉的工人接受當地電視台訪問時表示，「我沒什麼可吃的，最近吃的都是方便麵，已經失業4個月了，根本沒有錢買食物。」
越南原本被視為新冠肺炎防疫模範生，2020年僅有1465例確診病例和35例死亡，經濟率甚至成長了2.9%，然而，2021年7月之後，受到Delta變種病毒侵襲，確診病例激增，截至10月18日為止，越南累計新冠肺炎確診病例已有86萬例。
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