專挑移工下手？桃園工業區移工宿舍遭竊損失近5萬

《四方報》報導，桃園是製造業重鎮，也是全台移工最多的城市，約有11.5萬人，對台灣工業經濟貢獻顯著。然而，由於移工多不熟悉台灣法規、警務系統和語言，因此經常有不肖人士鎖定移工行竊。近日，桃園大江工業園區某工廠移工宿舍就發生竊案，警方表示已經鎖定特定人士，將積極追緝。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-21 17:53:31
綜合媒體報導，桃園中壢分局18日接獲報案，稱大江工業園區移工宿舍財物遭竊，包括手機、衣物、電動車和疑似部分首飾都不翼而飛。警方獲報後調閱監視器查看，發現一名灰衣男子趁白天移工在上班、宿舍無人看管的時候闖入，若無其事地打開置物櫃將東西拿走，還直接戴上安全帽把移工的電動車也騎走，讓移工損失近5萬元。
中壢分局指出，員警接獲報案後擴大偵辦，透過監視器畫面已經掌握嫌犯身份，將積極地追緝到案。據了解，竊嫌是慣犯，專挑工業區移工下手，趁白天宿舍無人時行竊得逞。
數週前，在新北工業區也發生類似事件，許多移工的愛車接連失竊，犯嫌也是專挑移工下手，被逮後坦承是打定主意移工受限語言隔閡，遭竊後也多不會向警方報案，再加上電動自行車銷贓容易，因此便開始竊車變賣，做起無本生意。呼籲移工朋友，電動車及置物櫃等應加裝防竊設備，以避免成為類似事件的受害者。