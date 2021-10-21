中市焚化爐垃圾處理量飽和　議員：將引爆垃圾戰

台中市 3 座焚化爐設備老化，焚化能量已達飽和，無法處理現有垃圾，藍綠議員今 (21) 日質詢時提醒，市府將出現垃圾大戰，要求市長重視處理，此外，各焚化爐廢棄物進廠數量和焚化處理量出現差距，引發外界質疑。

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李天生指出，依環保局專案報告， 109 年文山焚化爐廢棄物進廠量 194.249 公噸，焚化處理量 196.306 公噸，出現 2057 公噸差額，烏日焚化爐進廠量 295.296 公噸，焚化量 299.132 公噸，相差 3836 公噸，后里焚化爐進廠量 288.551 公噸，焚化量 287.519 公噸，差距 1032 公噸，這種情形引起外界質疑。

此外，李天生反映，各焚化爐進廠垃圾車輛大排長龍，業者反映，自深夜排隊到隔天清晨還是無法進廠，如此現象，日前已經有媒體反映及議員質詢，根本「沒有改善」，為何不採科學化處理，包括掛號或發放號碼牌等方式解決。

議員陳淑華指出，文山焚化廠是全台設備老舊的廠，空氣污染是最嚴重的廠，污染物排放超標，排名全台前五名內，戴奧辛排放影響市民的健康，市府不積極更新設備，置南屯、西屯等附近區域的市民受空污影響。

陳淑華表示，原文山焚化場汰舊換新的計劃已被盧市府終止，長久來說，仍然要面對嚴峻的垃圾問題。如果放任不管，垃圾去化量不足的問題勢必會成為台中市的不定時炸彈，垃圾戰隨時有引爆的可能。

議員何文海提醒，盧秀燕市長，應謹記當時競選時注重空污的政見，應考量現今台中市都市發展程度，至於新的焚化爐位置，台中市政府必須審慎評估並另外尋覓適當地點，讓台中市民能居住在一個擁有乾淨空氣的環境。

議員楊正中質疑，台中市有三座焚化爐卻無法處理台中市的垃圾，實在令人不解。而2020年因為文山廠11月要進行歲修，環保局當時要求民營清運業者垃圾減量15%進廠，部分不肖業者卻趁機漲價垃圾清運費，造成許多社區清運費用漲價苦不堪言，甚至一度延燒到市場攤商的清運費用。

楊正中說，雖然在環保局與相關業者協商並簽訂「拒絕廢棄物不合理漲價宣言」後，多數漲價問題有緩解，但近期有部分社區再度反應清運費漲價一事，要求環保局鎖緊螺絲、嚴加管制，並擬定其他多元去化管道。否則未來文山廠及后里廠進行汰舊換新工程，期間所致垃圾焚化量缺口無法解決時，恐又有一波趁亂漲價。

市長盧秀燕表示，市府原先規劃焚化廠改良升級，但大部分議員不認同，希望直接蓋新設施以提升處理效率及大幅降低空污排放，市府統整大家的意見，目前規劃將既有焚化廠辦理汰舊換新，並協助焚化廠轉型為綠能電廠。