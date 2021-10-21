COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蔡依珊性感跑趴完勝徐若瑄　文姿云、王冠閎曝無緣加碼券

▲徐若瑄打扮俐落略顯保守，性感跑趴的蔡依珊大秀美背。（圖／記者蕭涵云攝）
▲徐若瑄打扮俐落略顯保守，性感跑趴的蔡依珊大秀美背。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-10-21 21:40:41

蔡依珊今（21）日出席DIOR 2022早春度假系列發表會，大秀性感美背與纖細玉腿，完勝溫婉保守打扮的徐若瑄。而「千年一遇」美女棋士黑嘉嘉和奧運新星文姿云、王冠閎也一起跑趴，甜笑揮手、手比愛心樣樣來，大秀時尚裝扮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲徐若瑄等不及拍照，俏皮嬌喊想趕快逛街。（圖／記者蕭涵云攝）
▲徐若瑄等不及拍照，俏皮嬌喊想趕快逛街。（圖／記者蕭涵云攝）
徐若瑄穿著不對稱扭結剪裁的希臘長袍式洋裝，搭配帶有運動風的襪套鞋款，直說「已經要下訂了！我喜歡穿球鞋表演，這雙又有高跟鞋的元素，滿足我的需求」，大讚厚實鞋跟很適合在舞台上表演。透露兒子其實不太管她的穿著打扮，反而對音樂很有想法。日前傳新歌給他欣賞，卻收到「媽媽我愛你。我覺得你那首歌還好」的評語，哭笑不得直說「氣死我了」。

▲蔡依珊燦笑跑趴，背後大有玄機。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡依珊燦笑跑趴，背後大有玄機。（圖／記者蕭涵云攝）
全場最吸睛的蔡依珊掛著甜笑出席，選穿歐根紗設計的透視襯衫，一轉身秀出搭配著運動風內衣的性感美背，引起驚呼。分享腳上放大千鳥格紋的低跟鞋，好走又時尚，是今天很想入手的單品，囔著要使用五倍券刺激經濟，「買喜歡的東西」。

▲文姿云以自在休閒風格延續小清新路線。（圖／記者蕭涵云攝）
▲文姿云以自在休閒風格延續小清新路線。（圖／記者蕭涵云攝）
空手道小清新文姿云以實穿造型現身，白襯衫配上百慕達短褲和運動球鞋，自評俐落身型看起來比例很好。被起底品味時尚、私下是曬包魔人的她，點名除了腳上金屬色澤點綴的運動鞋款外，最喜歡手上的漸層刺繡包款。她表示雖然加碼券目前都沒有中獎，但樂觀地說「想把運氣留在別的地方」。

▲文姿云欽點的漸層刺繡漸層刺繡BOOK包，以及徐若瑄已想下訂的D-Zenith白色小牛皮套襪高跟踝靴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲文姿云欽點的BOOK包款新出漸層刺繡設計，徐若瑄已想下訂的D-Zenith白色小牛皮套襪高跟踝靴，走起來很穩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王冠閎手比愛心萌跑趴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王冠閎手比愛心萌跑趴。（圖／記者蕭涵云攝）
穿上灰色西裝的王冠閎，挑選自己平常就很喜歡的格紋款式，「可以看起來比較成熟」，推薦尼龍材質的馬鞍包很年輕實用，自己隨身必備物品是手機、鑰匙和錢包，很夠裝。

▲黑嘉嘉透露自己私下超喜歡白色襯衫。（圖／記者蕭涵云攝）
▲黑嘉嘉透露自己私下超喜歡白色襯衫。（圖／記者蕭涵云攝）
▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲BOBBY包變形成扁長輪廓，轉化為腋下包形式，呼應熱潮。（圖／記者蕭涵云攝）
嬌羞的黑嘉嘉則以自己喜歡的白色襯衫造型出場，搭配豐富細節的織帶長裙，笑言腋下的扁長包款「放得下雨傘，很適合今天的天氣」。可愛發言萌翻全場。

▲DIOR 2022早春度假系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIOR 2022早春度假系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIOR 2022早春度假系列，宛如希臘女神再現。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIOR 2022早春度假系列，宛如希臘女神再現。（圖／記者蕭涵云攝）
DIOR 2022早春度假系列，源於西方文明與藝術的搖籃－希臘雅典為靈感，DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri點出藝術不在作品本身，而是創造的動能。在服裝上體現褶襉、繩結、披肩式設計、女神式袍裝與不規則細節，營造夢幻飄逸的流動美感。

▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri的設計，不只服裝吸睛，充滿創意的配件更令人折服。（圖／記者蕭涵云攝）
▲多款襯衫式單品開展不同剪裁與變化，歐根紗結合布料、斜襬開岔、傘襬折飾，搭配裝飾性十足的領飾及身飾，饒富趣味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲多款襯衫式單品開展不同剪裁與變化，歐根紗結合布料、斜襬開岔、傘襬折飾，搭配裝飾性十足的領飾及身飾，饒富趣味。（圖／記者蕭涵云攝）
全系列蘊涵豐富金屬色澤，華美瑰麗的配件和身飾，帥氣具份量感的鉚釘，成為服裝上最耀眼的點綴，更織入刺繡包包、妝點運動鞋款，奢美風範一氣呵成。

▲Emma Raducanu。（圖／DIOR）
▲Emma Raducanu。（圖／DIOR）
今年美國網球公開賽一戰成名，神似楊丞琳的18歲英國網球新星艾瑪拉杜卡努（Emma Raducanu），日前出席《007生死交戰》（No Time to Die）全球電影首映會時，便是穿著DIOR 2022早春度假系列女神式袍裝。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀