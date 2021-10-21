蔡依珊性感跑趴完勝徐若瑄 文姿云、王冠閎曝無緣加碼券
蔡依珊今（21）日出席DIOR 2022早春度假系列發表會，大秀性感美背與纖細玉腿，完勝溫婉保守打扮的徐若瑄。而「千年一遇」美女棋士黑嘉嘉和奧運新星文姿云、王冠閎也一起跑趴，甜笑揮手、手比愛心樣樣來，大秀時尚裝扮。
記者蕭涵云/台北報導
2021-10-21 21:40:41
徐若瑄穿著不對稱扭結剪裁的希臘長袍式洋裝，搭配帶有運動風的襪套鞋款，直說「已經要下訂了！我喜歡穿球鞋表演，這雙又有高跟鞋的元素，滿足我的需求」，大讚厚實鞋跟很適合在舞台上表演。透露兒子其實不太管她的穿著打扮，反而對音樂很有想法。日前傳新歌給他欣賞，卻收到「媽媽我愛你。我覺得你那首歌還好」的評語，哭笑不得直說「氣死我了」。
全場最吸睛的蔡依珊掛著甜笑出席，選穿歐根紗設計的透視襯衫，一轉身秀出搭配著運動風內衣的性感美背，引起驚呼。分享腳上放大千鳥格紋的低跟鞋，好走又時尚，是今天很想入手的單品，囔著要使用五倍券刺激經濟，「買喜歡的東西」。
空手道小清新文姿云以實穿造型現身，白襯衫配上百慕達短褲和運動球鞋，自評俐落身型看起來比例很好。被起底品味時尚、私下是曬包魔人的她，點名除了腳上金屬色澤點綴的運動鞋款外，最喜歡手上的漸層刺繡包款。她表示雖然加碼券目前都沒有中獎，但樂觀地說「想把運氣留在別的地方」。
穿上灰色西裝的王冠閎，挑選自己平常就很喜歡的格紋款式，「可以看起來比較成熟」，推薦尼龍材質的馬鞍包很年輕實用，自己隨身必備物品是手機、鑰匙和錢包，很夠裝。
嬌羞的黑嘉嘉則以自己喜歡的白色襯衫造型出場，搭配豐富細節的織帶長裙，笑言腋下的扁長包款「放得下雨傘，很適合今天的天氣」。可愛發言萌翻全場。
DIOR 2022早春度假系列，源於西方文明與藝術的搖籃－希臘雅典為靈感，DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri點出藝術不在作品本身，而是創造的動能。在服裝上體現褶襉、繩結、披肩式設計、女神式袍裝與不規則細節，營造夢幻飄逸的流動美感。
全系列蘊涵豐富金屬色澤，華美瑰麗的配件和身飾，帥氣具份量感的鉚釘，成為服裝上最耀眼的點綴，更織入刺繡包包、妝點運動鞋款，奢美風範一氣呵成。
今年美國網球公開賽一戰成名，神似楊丞琳的18歲英國網球新星艾瑪拉杜卡努（Emma Raducanu），日前出席《007生死交戰》（No Time to Die）全球電影首映會時，便是穿著DIOR 2022早春度假系列女神式袍裝。