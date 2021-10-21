日職／對右投王柏融仍未獲關愛　板凳待命拚10轟

日本職棒（NPB）埼玉西武獅今（21）日對戰洋聯排名第一的歐力士猛牛，台灣好手吳念庭雖然近2場先發6打數無安打，但仍獲得教練肯定獲得先發機會；日本火腿則是對戰福岡軟銀鷹，火腿即使面對右投Nick Martinez，王柏融仍未獲得先發機會。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-21 17:04:52
21日西武獅隊戰歐力士，目前歐力士和千葉羅德沒有勝差，歐力士雖以些微勝率優勢暫居央聯第一，但僅剩下2場比賽的勝負可以掌握在自己手中，反觀羅德還有6場比賽的勝負可以爭取，因此對於歐力士來說場場是關鍵，此戰推出宮城大弥先發對戰西武小將今井達也，盼能順利奪勝。
西武獅台灣好手吳念庭雖然前2場比賽先發6打數沒有安打，且前一場比賽4打數吞下2次三振，此戰仍獲得教練青睞先發出賽，擔任第三棒、一壘手。
日本火腿今晚則是對戰軟銀鷹，面對右投的「老同學」Nick Martinez，王柏融仍沒有獲得先發機會，在板凳待命尋求代打機會。
目前王柏融打擊率2成27、敲出9發紅不讓，在隊內僅落後主砲近藤健介的10轟，這也是王柏融旅日3年來首度接近單季10轟的機會，此戰後火腿僅剩5場比賽，王柏融必須要為自己爭取到更多上場機會，才有辦法挑戰單季10轟里程碑，甚至爭取到2022年續留日職的可能性。