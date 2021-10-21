街區全炸爛！瀋陽氣爆釀3死　附近商家建築毀損嚴重

遼寧省瀋陽市的一間餐廳「王二牛烤骨頭店」今（21）日上午8點20分驚傳氣爆，爆炸威力驚人，就連附近店家也遭到波及，街道嚴重損毀，目前事故已造成3人死亡、30多人輕重傷，搜救工作仍在進行中。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-21 17:05:05｜2021-10-21 17:18:14
據中國媒體報導，此次爆炸初步研判為燃氣爆炸，事發街道附近先前才完成老舊天然氣管道改造工程。瀋陽市和平區委宣傳部官方微博「@和平」表示，爆炸地點附近多家商鋪和居民樓受影響，相關部門已到現場應急處置。
遼寧省應急廳相關工作人員透露，初步判斷是燃氣爆炸，現場拍攝的影片可以看出，爆炸當時一陣驚天巨響，隨後就能看到街道上一片狼藉，不少房子玻璃全碎，部份建築坍塌。
附近一名店家老闆受訪時表示，這起爆炸事故影響極大，不少店鋪玻璃被震碎，根本無法做生意。一名在附近小學上班的網友「Candy甜甜的」回憶起事發當時的情況，先是聽到巨響，並且感到晃動，學校的玻璃碎裂，甚至有房間的天花板掉下來。不幸中的大幸是，學校沒有任何人員受傷。
據了解，瀋陽燃氣集團今計劃改造老舊天然氣管網200公里，目前還剩44公里，預計在11月10日全部完成改造。至於爆炸是否與施工有關，目前相關單位仍在調查中，暫時無法確認。