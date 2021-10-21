睽違2個月亮相！小S做公益飄孕味　粉絲欣喜：第四胎？

許久沒露面的小S，睽違2個多月，終於再展笑顏！今（20）日現身台東做公益，和好姊妹賈永婕一起為華山基金會的老人募款歲末年菜，嬌小的她穿著灰色寬鬆套頭衫，被誇很可愛，卻也感覺飄出些許孕味，粉絲關心她是不是有好消息？小S趕緊看照片說，「還好吧，只是稍微寬鬆點，是要穿多緊啦！」否認又有喜訊。





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▲小S（右）2個多月未露臉，寬鬆衣著被粉絲說「孕味十足」。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲小S（右）被說「孕味十足」，要賈永婕老公練好拍攝技術。（圖／翻攝賈永婕FB）

小S的老公許雅鈞，是道地的台東人，向來做公益不缺席的她，這次以台東媳婦的身分亮相，並邀請好姊妹賈永婕一起赴台東為老人募款，還幫年長者辦了場銀髮族婚禮，兩人穿著輕鬆，笑容滿面，被粉絲猜測是否有喜？賈永婕笑說，小S私底下風格就是很休閒，本人超瘦的耶，這次合照是老公王兆杰負責掌鏡，「完蛋了，她會揍我老公，我老公的拍照技術真的很差！」小S看完照片後則表示，請王兆杰再練練攝影技術。





兩人交情好到一起做公益，連小S的萬年用愛包都是好友幫忙縫補，賈永婕說，每次看到小S揹這個舊包，都會希望她趕快換掉！不過，她私下卻「捨褲補包」，裁剪下牛仔褲的一塊布，細心縫補到煥然一新，昨天已經拿給小S，「她之前不知道我會怎麼處理，一直很擔心會弄壞，拿到的時候大笑了很久」，看到眾多粉絲留言關注，賈永婕幽默回應：「沒想到包包會這麼紅！」





▲小S（左）出席台東公益活動，貼心為銀髮族舉辦一場婚禮。（圖／翻攝賈永婕FB）

小S兩個多月沒露臉，許多粉絲都很想念本尊，經紀人透露原先錄製的外景訪談節目《熙娣想聊》，在疫情解封之後，已經恢復錄製，會盡快跟大家見面。



