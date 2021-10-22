線上旅展開跑！飯店推與動物為鄰、湖景套房下殺6折

搶攻國旅及餐飲市場商機，各大飯店磨刀霍霍備戰線上旅展，六福旅遊集團推出一系列住宿專案，讓民眾入住關西六福莊與動物做鄰居，雲朗旗下最夯的雲品溫泉酒店，也推出雲品湖景住宿優惠套券，用超殺折扣來吸睛。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-22 16:38:06
六福旅遊集團從21日啟動線上旅展，首度以電子票券發行，率先推出早鳥優惠，限定10/21~10/31搶購，「關西六福莊動物歷險記專案」，購買單一專案住宿券7500元，最高可6人入住肯亞樓中樓房型，與動物做鄰居，還贈送超值優惠三選一，選項包含超人氣動物巨星「福豚」互動體驗、草原歷險、六福村兩日入園手環等。
雲朗觀光集團表示，將從10月27日至11月11日推出線上旅展，除了翰品、兆品和品文旅酒店通用的聯合住宿券外，目前國旅最熱門的雲品溫泉酒店日月潭也推出「經典山景住宿券」每張10000元，可享雲品溫泉酒店一泊二食，還推出一套三張的「經典湖景住宿套券」，內含3間經典湖景房住宿券，特價49998元，相當於下殺6折優惠。
另一邊，福容飯店也在10/15-11/15舉行線上旅展，推出福卡會員購買一套聯合住宿券26990元，買十送一「再贈一」，平均一張只要2249元，換算下來打了2.1折起；連鎖餐券也推買十送二，平均一張只要733元，也是接近半價的優惠。