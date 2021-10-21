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無垢辦公室遇火劫　團長陳念舟卻回：不考慮文化倉儲園區

▲無垢舞蹈劇場為我國首屈一指的表演團隊，不料其位於永和的行政辦公室14日晚間遭惡火吞噬。（圖／無垢提供）
▲無垢舞蹈劇場為我國首屈一指的表演團隊，不料其位於永和的行政辦公室14日晚間遭惡火吞噬。（圖／無垢提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-21 17:59:07

無垢舞蹈劇場為我國首屈一指的表演團隊，不料其位於永和的行政辦公室14日晚間遭惡火吞噬，許多珍貴的手稿史料、行政資料、出版品遭焚毀，損失高達500萬元，讓疫情下遭受重擊的藝文產業雪上加霜。團長陳念舟接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，許多朋友在第一時間伸出援手，自己相當感激，但被問到遭遇此次意外後，是否考慮文化部去（2020）年提出的「文化倉儲物流園區」政策？陳念舟卻回：「不會考慮」。

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無垢舞蹈劇場位於永和的行政辦公室14晚間發生火災，現場物品幾乎全數焚毀，連天花板都燒出大洞，陳念舟表示，「我們並不是會叫喊的團體，但第一時間仍然收到很多朋友的關心，相當感激」，但相關文資手稿，如總監林麗珍的創意圖稿、字帖、早期的印刷品等多數焚毀，或是在消防隊灌水救火後根本無法救回，甚至在第二天，好不容易從火場救出的物品又因餘灰復燃，損失慘重。

「雖然說現在都在推廣數位化，但許多東西是數位化無可取代的」，但陳念舟也指出，無垢的資源、條件都不如其他表藝團體，因此只能將道具、服裝分開存放在4個小空間，「條件不好反而救了無垢」，讓損失得以被控制，而非全數盡失。

其實台灣的許多一線表團幾乎都曾蒙受祝融之災，2008年雲門舞集、2019年優人神鼓、2020紙風車，文化部長李永得也在去年提出「文化倉儲物流園區」，尋找3到5公頃以上的土地設立園區，讓表藝團體得以存放、使用，不過過了一年仍未尋獲地點，李於昨（20）日立院被詢時也只表示，「北中南都有找做示範點，明年也有編列預算鼓勵團隊找適合倉儲園區，以補助方式進行。」

對於此一政策，陳念舟卻表示，「無垢不會考慮進駐這樣的園區或倉儲空間。」陳念舟說明，無垢的空間、排練地點都位於永和，如果倉儲空間在新莊、五股，其實對團隊來說並不方便，載運移送成本也會增加，「這樣的倉儲地點在哪？對於團隊來說是重要的考量」。

無垢舞蹈劇場表示，目前急需替代辦公室，急需外界援助，若有雙北辦公空間可暫借使用，歡迎聯繫無垢臉書粉專，有意隨喜捐款的各界，可捐款至彰化銀行福和分行，分行代號009，帳號為55980101282000。
 

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