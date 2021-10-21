信義區週年慶廝殺買氣旺　微風廖鎮漢：景氣打敗疫情

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明星保養大容量爆品像是蘭蔻超極光晶露搶購組、Kiehl's超導全能修護露限量組賣出100組以上；而天氣變冷，一早23折皇室五星羽絨冬被限量100個，開店一小時內就完售，電動床與床墊銷售量大幅成長3成；宅經濟也帶動家電買黃金三機－洗碗機、乾衣機、掃拖機買氣旺，洗碗機、烘衣機的大家電品牌都爆櫃，一早開店半小時熱賣50台，按摩椅熱賣50台以上，電動牙刷半小時也熱銷上百支。
再來，手遊、電競遊戲市場增加，中高階手機也出現換機潮。週年慶遇上雙強新機對決，首日iPhone 13系列新機開店就大賣120支，A8 3F Samsung信義區首發3C配件專櫃 Samsung Galaxy Z Flip 則是賣到缺貨。
而信義區微風三館（微風信義、微風松高、微風南山）週年慶也登場，看好五倍券＋週年慶消費力爆發，搭上首六日微風聯名卡、南山廣場聯名卡於指定分館還有加碼最高11%回饋，再享首六日指定銀行3萬加碼贈，其中微風信義推出加碼活動，只要持微風聯名卡於微風信義累積消費單日單卡達25萬元，即贈「飛利浦殺菌燈」，結果開店不到半小時全數兌換完畢。
另外與全球口碑熱議《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》門票，單筆消費滿5,000元即贈送，也在開店一小時內即兌換完畢。看到這樣的好成績，微風集團董事長廖鎮漢指出「這次可說是靠景氣打敗疫情。」
其中，微風信義週年慶首日仍以精品及珠寶為信義開出紅盤，不少民眾拿到振興五倍券搭配微風七倍返還已看好不少必買清單，今年有1F新櫃珠寶品牌Van Cleef&Arpels加入，配合週年慶期間推出多款微風信義高級珠寶獨家商品，於週年慶首日表現亮眼，業績相較去年成長2成。至於微風南山70週年限定MAX MARA泰迪熊大衣定價16萬元，但周年慶狂賣逾10件，銷售表現亮眼。
至於同樣在今日登場的板橋大遠百週年慶，有遠東百貨徐雪芳總經理、雅詩蘭黛總經理Mandy、資生堂李國祥董事長、SKII台灣銷售總監李怡瑩、CHANEL總經理Claire、Dior總經理Jackie、LA PRAIRIE總經理蔡明勳等貴賓蒞臨助陣，甫一開門即有近千人潮湧入搶購排隊商品。業者指出，搭配振興五倍券，板橋大遠百超優回饋火力全開，百貨滿千送百、信用卡、行動支付、HAPPY GO送點數等活動，更有好禮抽獎，預期將帶動一波購買潮。
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