發展綠能產業！中鋼公司舉辦中鋼50鋼鐵論壇活動

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中鋼公司董事長翁朝棟在致詞時表示，這次結合中國礦冶學會年會與中鋼50論壇活動，格外具有意義，讓中鋼50周年慶活動更具多元性與增加了學術性。
翁朝棟說，中鋼一路走來追求踏實而穩健成長，經營績效良好，但近期新冠疫情、ESG及淨零碳排等議題，對企業經營管理帶來諸多挑戰，因此，中鋼從今年起推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業經營發展雙主軸，並導入氣候相關財務揭露(TCFD)，為國內首家簽署支持TCFD的鋼鐵企業，透過實際行動，朝環境保護、社會共好、經濟成長三者兼具之永續發展志業邁進，期能為下一個50年打造厚實基礎。
會中，由中國礦冶工程學會理事長黃肇瑞頒發象徵該會最高榮譽的「技術獎章」，給中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭，以資鼓勵。
黃肇瑞指出，中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭積極投入設備線上監診技術開發，帶領研發團隊致力於精緻鋼品，以及智慧製造等領域之技術開發，對促進國內整體用鋼產業技術升級，績效卓著。
在中鋼50鋼鐵論壇活動中，中鋼公司總經理王錫欽以鋼鐵產業永續發展為題，說明中鋼積極面對外在困境與內部挑戰，化挑戰為機會，以智能創新為手段，發展為高值精緻鋼廠，並以綠色能源為領域，開拓趨勢產業新商機。