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發展綠能產業！中鋼公司舉辦中鋼50鋼鐵論壇活動

▲中鋼公司與中國礦冶工程學會舉辦中鋼50鋼鐵論壇活動。(圖／記者黃守作攝，2021.10.21)
▲中鋼公司與中國礦冶工程學會舉辦中鋼50鋼鐵論壇活動。(圖／記者黃守作攝，2021.10.21)

記者黃守作／高雄報導

2021-10-21 20:26:40

中鋼公司與中國礦冶工程學會於今(21)日，在中鋼公司中正堂，舉辦中鋼50鋼鐵論壇活動，會中由中國礦冶工程學會理事長黃肇瑞頒發技術獎章給中鋼技術部門副總經理鄭際昭，以資鼓勵。

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中國礦冶工程學會110年會及中鋼50鋼鐵論壇活動，是由中國礦冶工程學會理事長黃肇瑞主持，有中鋼公司董事長翁朝棟、金屬中心執行長林秋豐、產官學研等，以及學會會員與會。

▲中鋼公司董事長翁朝棟致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.10.21)
▲中鋼公司董事長翁朝棟致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.10.21)
中鋼公司董事長翁朝棟在致詞時表示，這次結合中國礦冶學會年會與中鋼50論壇活動，格外具有意義，讓中鋼50周年慶活動更具多元性與增加了學術性。

翁朝棟說，中鋼一路走來追求踏實而穩健成長，經營績效良好，但近期新冠疫情、ESG及淨零碳排等議題，對企業經營管理帶來諸多挑戰，因此，中鋼從今年起推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業經營發展雙主軸，並導入氣候相關財務揭露(TCFD)，為國內首家簽署支持TCFD的鋼鐵企業，透過實際行動，朝環境保護、社會共好、經濟成長三者兼具之永續發展志業邁進，期能為下一個50年打造厚實基礎。

▲中國礦冶工程學會理事長黃肇瑞(左)頒發技術獎章給中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭(右)，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2021.10.21)
▲中國礦冶工程學會理事長黃肇瑞(左)頒發技術獎章給中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭(右)，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2021.10.21)
會中，由中國礦冶工程學會理事長黃肇瑞頒發象徵該會最高榮譽的「技術獎章」，給中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭，以資鼓勵。

黃肇瑞指出，中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭積極投入設備線上監診技術開發，帶領研發團隊致力於精緻鋼品，以及智慧製造等領域之技術開發，對促進國內整體用鋼產業技術升級，績效卓著。

在中鋼50鋼鐵論壇活動中，中鋼公司總經理王錫欽以鋼鐵產業永續發展為題，說明中鋼積極面對外在困境與內部挑戰，化挑戰為機會，以智能創新為手段，發展為高值精緻鋼廠，並以綠色能源為領域，開拓趨勢產業新商機。

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