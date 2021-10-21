花旗銀出售案爆勞資爭議 金管會提3要求並速交報告說明
花旗銀行將出售包括台灣在內的消費金融業務，但買家還沒確定，卻已傳出勞資爭議，外傳花旗要求潛在買家險承諾書，除非是得標者，否則不得雇用花旗離職員工。對此，金管會今（21）日表示，要求花旗銀應對外說明釐清，也要花旗儘速依勞動法規檢視該約定的合法性，向金管會進行說明，即便保密條款也要符合國內法令規定，而且參與併購雙方都要保障員工權益，不應對社會有不良影，金管會也將與勞動部一同督促花旗銀行。至於會不會影響花旗出售案審查？金管會強調併購案也會檢視員工權益保障，這也是審查重要事項之一。
記者顏真真/台北報導
2021-10-21 19:06:27
目前花旗銀行在台消金部門的員工約有2500人，由於有人向全金聯舉發花旗要求潛在買家都要簽署保密條款，其中包括不得主動挖角或雇用花旗員工等條款，讓員工覺得工作權受損，全金聯也已向金管會陳情，而金管會銀行局也證實的確有相關陳情案。
對於花旗銀行出售消金業務引發的勞資爭議，銀行局也提出3點要求，除要花旗銀行對外說明釐清之外，花旗銀與買方簽屬的保密契約條款也需符合國內法令規定，而且員工是銀行重要資產，員工要能安心工作，金融機構才能面對客戶、投資人與社會，並穩健經營，金管會尊重銀行經營策略及市場機制的併購活動，但過程中必須要符合政府各部門的法規，參與併購雙方都要保障客戶與員工權益，不應對社會有不良影響。
由於此案涉及花旗銀消金部門員工權益，銀行局也已要求花旗銀應盡速依勞動法令檢視該約定合法性，向金管會提出說明，同時間花旗銀也應向員工說明、釐清疑慮，目前花旗也持續與員工溝通中。
同時，因為此案也涉及勞動法令，屬勞動主管機關的權責，金管會強調基於政府一體，金管會將待花旗銀向金管會提出說明後，再與勞動主管部門共同督促花旗銀，充份保障員工權益。至於是否影響之後花旗出售案的審查？銀行局強調併購案本來就會檢視員工權益保障這部分，這也是審查的重要項目之一。