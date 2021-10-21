民進黨憲改版本　廢考監18歲公民權降修憲門檻入列

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林錫耀表示，這次改革是為了民主深化與回應社會期待，由於修憲門檻很高，必須要朝野合作，所以這次修憲是提出社會具有共識的條文內容，未來民進黨會持續聽取社會意見，更必須與各位專家學者並肩作戰，讓台灣的憲政改革持續下去。
憲政改革小組發言人林飛帆表示，小組經過對話與討論，針對憲改方向達成了六項共識，包括：廢除考試院、職權歸屬行政院；廢除監察院，職權歸屬立法院；在立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會；將選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻等會議中具有共識的成果。
他並說，依據憲政改革小組共識研擬的憲法增修條文部分條文修正草案將經中執會通過後，送交立法院黨團提案進入立法院審議程序，27日召開中執會討論。
林飛帆表示，台灣憲政體制改革涉及層面深廣，在現行制度下需凝聚朝野及社會的高度共識，因此這次聚焦針對社會較具有共識的部分優先處理，並期待能獲朝野及社會各界支持。
至於這次憲改未能充分討論的議題，他說，民進黨也將持續凝聚社會意見與共識，持續推動憲政改革。
林飛帆說，民進黨做為負責任的政黨，審慎面對憲改議題，並且積極凝聚共識，提出能解決當前的問題、並符合未來需要的憲改方案，是責無旁貸的權利與義務，也期待朝野各黨共同努力，凝聚一個超越朝野、對國家有利的最佳憲政改革方案。
民進黨中執會3月3日通過成立「憲政改革小組」，以凝聚黨版憲改草案為目標，「憲政改革小組」分為三個組別召開會議，包括中央政府組織組、國會職權組、人權與基本國策組。
三個小組分別就立法院現有提案版本為內容，從3至5月召開會議，5月至8月因疫情爆發因素停開，8月底恢復開會，並於10月13日召開第二次大會，今天召開第三次大會確立最終憲改版本。（編輯：蘇龍麒）1101021