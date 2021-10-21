虛擬貨幣投資掀熱潮 ACE集團北中開辦交易所實體門市

看好比特幣投資熱潮，在台灣註冊虛擬貨幣交易所滿三周年的ACE集團，今（21）日在台北、台中同步開設虛擬貨幣交易所實體門市，提供客戶透過線上交易買賣外，還可以親臨門市，享有專人服務KYC實名認證註冊流程、交易買賣操作教學等。對於不熟悉線上買賣虛擬貨幣新客戶，這種「看得到、摸得到」的投資初體驗，更能建立信任感。





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在北部成立3年的「ACE王牌虛擬貨幣交易所」，首度在台中市開辦實體門市，21日開幕吸引許多年輕人參加。ACE集團創辦人潘奕彰說，很多台灣人對於虛擬貨幣的投資，尚處於好奇摸索中，藉由門市設立可由專人服務，為民眾解惑及提供交易買賣教學，突破技術障礙。





▲虛擬貨幣投資掀熱潮，ACE集團在北中開辦交易所實體門市，提供客戶專人服務，教學講座，避免盲目投資。（圖／2021.10.21)

一名年輕投資者說，他投資虛擬貨幣一年多，因為身旁有朋友投資虛擬貨幣風險很高，「繳了很多學費」，有的甚至投資後，無法拿回投資的金額，因此他為此做很多功課，而且慎選虛擬貨幣交易所，一定要選合法合規的交易所比較有保障，現在業者增設實體店面，服務更多元，且有教學講座，不會盲目投資，感覺比較安心。





潘奕彰說，虛擬貨幣交易所有台幣價漲跌資訊，即時查看全球知名幣值買賣的交易最新情況。未來將不定時舉辦區塊鏈基礎科普、Defi、NFT、金融科技、理財商品等課程講座，將與國際知名區塊鏈項目、幣圈社群、傳統金融機構、鄰里等聚會交流等。由於看好虛擬貨幣投資市場，目前在台北、台中開辦門市，只是向前邁出第一步，已著手評估在南部及海外地區設立可行性，希望明年即可擴廠展店，提供更多元且全面性服務！















