NBA／75週年專屬商品　NBA推限定毛巾

2021-22 NBA賽季正式開打，休賽季中多支球隊積極補強，讓全新賽季的每場對戰充滿話題性！金州勇士隊能否重回往日的巔峰？洛杉磯湖人隊的360三巨頭能否再現紫金王朝？布魯克林籃網隊的內部問題是否會影響問鼎總冠軍？密爾瓦基公鹿隊是否能再次舉起歐布萊恩金盃？一切的答案就待籃球迷們的關注。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-21 23:01:21｜2021-10-21 23:01:44
今年賽季適逢NBA成立的第75個賽季，NBA官方推出全新LOGO標誌，同時也陸續宣佈NBA 75大球星名單。而NBA Store Taiwan為慶祝值得紀念的75週年，推出「NBA 75週年限定毛巾」，於即日起在NBA Store.tw線上旗艦店開放預購，別具意義的NBA 75週年台灣限定獨家商品，號召球迷一同向籃球時代文化致敬！
經典珍藏NBA 75週年限定毛巾！線上旗艦店即刻開放預購
為慶祝NBA成立 75週年，官方推出全新LOGO標誌，設計概念融合NBA歷史悠久的Logo Man人物造型，與西方社會75週年紀念傳統的鑽石作結合設計而成，搭配最經典的紅藍配色，紀念NBA的創立，更是傳遞對聯盟的未來展望。此次NBA Store Taiwan推出「NBA 75週年限定毛巾」，將75週年LOGO標誌與30隊NBA隊徽共同結合設計，乘載著NBA輝煌的歷史，象徵未來持續創造輝煌歲月，期盼在這具紀念意義的賽季，讓每一位球迷擁有珍藏。
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