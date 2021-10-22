聯合國氣候會議　巴西批評全球減少肉類產量建議

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在給IPCC的訊息中，巴西強烈反對報告結論指出，「有必要採用少肉多植物的飲食，以應對氣候變化。」巴西的論點也得到阿根廷和烏拉圭另外兩個主要肉類生產國的認可。
據IPCC稱，肉類生產是促成亞馬遜和塞拉多（Cerrado）森林砍伐的主因之一，因為當地植被通常被清除變成牧場或種植大豆。
IPCC報告草案指出，「與一般的西方飲食相比，以蔬菜為基礎的飲食最多可以減少50%的排放。」
但巴西認為，肉類生產不一定比植物製成的食品生產排放更多的溫室氣體。巴西和阿根廷都呼籲IPCC報告的作者刪除或修改部分內文，例如「以蔬菜為基礎的飲食在管理氣候變化方面發揮作用」或將紅肉描述為「高碳食物」。
巴西政府引用世界衛生組織（WHO）對健康飲食的定義，即「飲食必須考慮國際營養建議，以及對當地社會、文化和經濟環境的適應性。」
巴西政府稱，「素食和肉類飲食都會在生產中產生高排放，具體取決於生產方法，同時也有減少這些排放的方法。」
巴西認為，「畜牧業與農業和保護實踐相結合，可以中和排放，促進平衡、多樣化，產生具有彈性的生產系統。」此外，「動物蛋白對人類健康的營養益處不容忽視。」
據美國農業部稱，巴西是世界第二大牛肉及其衍生物生產國，僅次於美國。2020年全球消費的牛肉中，有16.67%來自巴西。（編輯：高照芬）1101022