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聯合國氣候會議　巴西批評全球減少肉類產量建議

▲巴西政府致函政府間氣候變遷問題小組（IPCC），反對將減少世界肉類消費的建議列入報告。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲巴西政府致函政府間氣候變遷問題小組（IPCC），反對將減少世界肉類消費的建議列入報告。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

中央社

2021-10-22 09:02:55

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將在蘇格蘭格拉斯哥登場，巴西政府致函政府間氣候變遷問題小組（IPCC），反對將減少世界肉類消費的建議列入報告。

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IPCC的報告被各國政府用來決定需要採取哪些行動來減緩氣候變化的速度，最新報告將對指導COP26的談判至關重要。

在給IPCC的訊息中，巴西強烈反對報告結論指出，「有必要採用少肉多植物的飲食，以應對氣候變化。」巴西的論點也得到阿根廷和烏拉圭另外兩個主要肉類生產國的認可。

據IPCC稱，肉類生產是促成亞馬遜和塞拉多（Cerrado）森林砍伐的主因之一，因為當地植被通常被清除變成牧場或種植大豆。

IPCC報告草案指出，「與一般的西方飲食相比，以蔬菜為基礎的飲食最多可以減少50%的排放。」

但巴西認為，肉類生產不一定比植物製成的食品生產排放更多的溫室氣體。巴西和阿根廷都呼籲IPCC報告的作者刪除或修改部分內文，例如「以蔬菜為基礎的飲食在管理氣候變化方面發揮作用」或將紅肉描述為「高碳食物」。

巴西政府引用世界衛生組織（WHO）對健康飲食的定義，即「飲食必須考慮國際營養建議，以及對當地社會、文化和經濟環境的適應性。」

巴西政府稱，「素食和肉類飲食都會在生產中產生高排放，具體取決於生產方法，同時也有減少這些排放的方法。」

巴西認為，「畜牧業與農業和保護實踐相結合，可以中和排放，促進平衡、多樣化，產生具有彈性的生產系統。」此外，「動物蛋白對人類健康的營養益處不容忽視。」

據美國農業部稱，巴西是世界第二大牛肉及其衍生物生產國，僅次於美國。2020年全球消費的牛肉中，有16.67%來自巴西。（編輯：高照芬）1101022

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