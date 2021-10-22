多名違法藝人栽在他們手上！中國「朝陽群眾」再立功

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根據中國官媒《人民日報》報導，「朝陽群眾」於2013年8月因舉報微博紅人嫖娼而正式「出道」，在警方的案情通報中，多名網絡大咖、明星藝人嫖娼、吸毒案件的偵破，不約而同都起源於「群眾舉報」，也由於落網的名人大多居住在北京的朝陽區，「朝陽群眾」一詞迅速躥紅，很快躋身「王牌諜報組織」之列。2017年3月31日，「朝陽群眾APP」正式上線，提供舉報違法犯罪線索的途徑、搭建起智慧公安服務群眾的互動平台。
另有報導指出，「朝陽群眾」不僅熱衷於揭發明星違法情事，也關注中央幹部犯罪問題，此外，殺人搶劫、涉恐涉槍、賣淫嫖娼、違法建築、火災隱患等等，也是「朝陽群眾」的關注要點。
在官媒的形容裡，「朝陽群眾」舉報犯罪、排查隱患，耳聰目明、正義感爆棚；「西城大媽」為民服務、鄰裡守望，成為西城志願服務的金字品牌。而中國國家主席習近平2017年視察北京時，還曾特別提到了以上2個群體，說道：「人民城市人民建、人民管，光靠政府力量不夠。北京有自己的好傳統，如朝陽群眾、西城大媽，哪裡多一些紅袖章，哪裡就多一份安全、多一份安心。」
在李雲迪事件傳出前，中國軍媒「解放軍報」官方微博帳號「鈞正平工作室」，才剛針對美國中央情報局(CIA)成立「中國任務中心」，招募懂中文與中國各地方言員工一事，呼籲人民要群起打一場反間防諜的「人民戰爭」，還在文中提及「朝陽大媽」，美國《有線電視新聞網》(CNN)認為，中國新一輪反間防諜的宣傳戰，可能加劇政治獵巫，任何被認為「不愛國」的人，都有被舉報為間諜的風險。