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多名違法藝人栽在他們手上！中國「朝陽群眾」再立功

▲北京「朝陽群眾」舉報多起藝人違法事件以外，還關注日常法治漏洞。（圖／翻攝自微博）
▲北京「朝陽群眾」舉報多起藝人違法事件以外，還關注日常法治漏洞。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-22 08:12:02

中國知名鋼琴家李雲迪21日晚間驚傳因涉嫌嫖娼，遭群眾舉報後被朝陽公安分局依法行政拘留，除了藝人再遭整肅，引發輿論譁然以外，舉報者的身分也再度引起熱議，多間中港媒報導，此次事件是由「朝陽群眾」(也有稱作朝陽大媽)揭發，過去已有多名藝人栽在他們手上。

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所謂的「朝陽群眾」，北京朝陽區治安志願者，一向被視為是北京當局的打手，近年屢屢協助警方破案﹐更被戲稱為「世界5大王牌情報組織」之一﹐與美國中央情報局(CIA)、英國軍情六處(MI6)、前蘇聯KGB、以色列摩薩德(Mossad)並列。

根據中國官媒《人民日報》報導，「朝陽群眾」於2013年8月因舉報微博紅人嫖娼而正式「出道」，在警方的案情通報中，多名網絡大咖、明星藝人嫖娼、吸毒案件的偵破，不約而同都起源於「群眾舉報」，也由於落網的名人大多居住在北京的朝陽區，「朝陽群眾」一詞迅速躥紅，很快躋身「王牌諜報組織」之列。2017年3月31日，「朝陽群眾APP」正式上線，提供舉報違法犯罪線索的途徑、搭建起智慧公安服務群眾的互動平台。

另有報導指出，「朝陽群眾」不僅熱衷於揭發明星違法情事，也關注中央幹部犯罪問題，此外，殺人搶劫、涉恐涉槍、賣淫嫖娼、違法建築、火災隱患等等，也是「朝陽群眾」的關注要點。

▲北京警方推出的朝陽群眾卡通形象。（圖／翻攝自人民日報）▲北京警方推出的朝陽群眾卡通形象。（圖／翻攝自人民日報）
在官媒的形容裡，「朝陽群眾」舉報犯罪、排查隱患，耳聰目明、正義感爆棚；「西城大媽」為民服務、鄰裡守望，成為西城志願服務的金字品牌。而中國國家主席習近平2017年視察北京時，還曾特別提到了以上2個群體，說道：「人民城市人民建、人民管，光靠政府力量不夠。北京有自己的好傳統，如朝陽群眾、西城大媽，哪裡多一些紅袖章，哪裡就多一份安全、多一份安心。」

在李雲迪事件傳出前，中國軍媒「解放軍報」官方微博帳號「鈞正平工作室」，才剛針對美國中央情報局(CIA)成立「中國任務中心」，招募懂中文與中國各地方言員工一事，呼籲人民要群起打一場反間防諜的「人民戰爭」，還在文中提及「朝陽大媽」，美國《有線電視新聞網》(CNN)認為，中國新一輪反間防諜的宣傳戰，可能加劇政治獵巫，任何被認為「不愛國」的人，都有被舉報為間諜的風險。

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