名家論壇》黃創夏／權力的誘惑？劉少康的幽靈再臨

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然後，又再喚起民進黨前副秘書林忠正的記憶，他想到了江鵬堅和施明德兩位民進黨的前主席，又引發了另一種晦暗不明的記憶。
很多人更想問：那個幕後的「加害者」是何方神魔？
經過那個時代的人，大致上都知道一個讓人聞之色變的名字：劉少康辦公室！
1979年後，「美麗島事件」引發了全台灣洶湧澎湃的民主啟蒙潮，當時一個比「白色恐怖」時代更兇惡的情治怪獸「劉少康辦公室」誕生了，這是國民黨所成立的太上情治組織，由國民黨中常委王昇在台北市信義路上自起爐灶，凌駕於黨政軍警特之上，直接統籌了國安會、軍情局、新聞局、調查局、警備總部、國民黨內的陸工、海工、青工、文工會的特務系統，全面掌握全台灣。
正因為當時在「劉少康」無所不在和無遠弗屆的淫威之下，台灣又再度進入一個比白色恐怖時代更精進監控技術和滲透潛伏的年代，雖然人人都知「劉少康在注視者你」，卻想都想不到，竟然逐漸透露的情節讓人瞠目結舌！
更讓人瞠目結舌的是，王昇雖然後來權柄太大，招到蔣經國的忌憚，在1983年被蔣經國解散，那個可怕的情治怪獸卻已經自體繁殖，早就失控到不受控的胡作非為。
例如，後來1991年情治單位闖入清華大學校園抓學生廖偉程的《無花果事件》，因此引發了《廢除刑法100條》的運動，事後的資料卻也透露，那個在「劉少康辦公室」羽翼下產生的情治怪物彼此內鬥，造成了失控！
而根據目前已經揭露的資訊，黃國書和這個情治怪獸的「合作」竟然直到1995和1996之間，那時台灣已經完成「寧靜革命」的民主大業，早就已經解除戒嚴，沒想到還有不受控的情治怪獸在黑暗運作！
這樣的怪獸如果沒有徹底捉出來，放任它們可能仍在幕後潛伏，將是最可怕的危機！
甚至，可能隨時和當權者進行「魔鬼交易」，成了「闇黑統治集團」的刀。
雖然在1983年，「劉少康辦公室」被蔣經國解散，但之後有多少「變種病毒」不斷改換「宿主」或是「自體繁殖」？依然是台灣民主發展三十幾年之後，最大的隱憂之一。
這並不是憑空想像，且看之後在「二月政爭」之時的「主流」和「非主流」的監聽互鬥、永遠沒有答案的「尹清楓命案」、突如其來的宋楚瑜「興票案」，背後有沒有暗中緊盯的眼睛拿出資料？啟人疑竇！
就算之後民主化落實，政黨輪替，陳水扁時代的「政治偵防」和《國安日報》疑雲，馬英九時代的檢察總長黃世銘之夜奔官邸引發的「馬王政爭」，還有蔡英文時代初期，促轉會曾經有主其事者以「東廠」自居而沾沾自喜。
很多人都在擔心：「劉少康」的幽靈，仍在福爾摩沙上空躑躅徘徊！
特別提醒所有政治力量，鷹犬，不能隨便養的。
美國就有最慘痛的例子，美國聯邦調查局（FBI）改制後的第一任局長胡佛，一作三十七年，他利用聯邦調查局騷擾政治異見者和政治活動分子，收集整理政治領袖的秘密檔案，還使用非法手段收集證據。
胡佛掌握了美國人的所有秘密，要整誰就整誰，要鬥誰就鬥誰，肆無忌憚，沒有人敢動他，美國總統四年一任，胡佛一做三十七年直到病逝，被稱為「美國真正的統治者」。
當時，例任總統杜魯門、約翰甘迺迪和林登詹森都考慮過要將胡佛撤職，都因為政治成本難以承擔而作罷。但他們知道，不能被鷹犬所綁架，每一次當胡佛要拿政敵資料來邀功，他們都拒見、拒看。
就算是所有人，包含媒體，都不該用鷹犬的資料來搞鬥爭！
金恩博士在六○年代初發動黑人民權運動，這乃是劃時代貢獻，但私德上他卻偏好召妓，由於他是牧師，私德瑕疵更為嚴重。
此事被當時聯邦調查局局長胡佛得知後，千方百計設法要取這些黑證據，聯邦調查局將這些黑資料提供給美國大小各媒體，但所有的媒體卻都拒絕刊登，理由很簡單：「政府以特務的公權力去搞別人的黑資料，手段邪惡的程度，已大過金恩博士私德問題本身，這是惡劣的鬥爭手段，它可以用來搞臭金恩，將來也可用來鬥臭任何人。」
這才是「民主法治」的基本規範，不能用公權力的情資搞政爭。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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