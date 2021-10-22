刪Q最後衝刺！朱立倫台中掃街：下架不適任立委

明日將舉行罷免台灣基進黨立委陳柏惟投票，國民黨主席朱立倫今（22）日下台中參加掃街、客廳會活動，為刪Ｑ做最後衝刺。朱立倫說，陳柏惟完全站在台中市民的對立面，國民黨作為一個民主的政黨，當然要支持在地的力量，希望大家明天都能夠站出來投票。
記者余祥/台北報導
2021-10-22 10:53:13
朱立倫說，罷免是公民力量的展現，在地民眾關心選出來的立法委員是否能代表民意、代表大台中地區，照顧百姓，但大家最關心的空汙、萊豬、毒品的議題，陳柏惟完全站在台中市民的對立面。
朱立倫說，國民黨作為一個民主的政黨，當然要支持在地的力量，希望大家明天都能夠站出來投票。
陳柏惟最後一周是祭出「苦行」，陳今天早上4點就開始走了。朱說，這跟苦行一點關係都沒有，為什麼要開放毒品？為什麼要造成台中的空汙？為什麼要讓大家吃萊豬？為什麼不給大家足夠的疫苗？為什麼過去這段時間沒有站在台中市民的所有的角度來發聲，每天只搞政治對抗、意識形態，這才是民眾要罷掉最不適任立委的原因。
至於這是朱立倫上任黨主席的首戰，結果是否會影響黨內威望，朱立倫說，真正的選戰在明年年底，但是在這個過程當中，不管公投、選戰，每一件事情都把它做好。