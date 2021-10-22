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董至成飆淚談對前妻愧疚　「掰了22年婚姻」竟牽扯胡瓜

▲董至成（左）飆淚談對前妻愧疚，離婚原因竟牽扯胡瓜（右）。（圖／年代提供、記者葉政勳攝）
▲董至成（左）飆淚談對前妻愧疚，離婚原因竟牽扯胡瓜（右）。（圖／年代提供、記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-22 14:00:00

55歲的藝人董至成去年宣布與結褵22年的妻子Teresa結束婚姻，近來他在節目《聽媽媽的話》上分享離婚後的心路歷程，自爆會走到這個地步，竟與胡瓜有非常大的關係，也透露兒子現在是自己與前妻的傳話筒。

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董至成對主持人小禎坦承：「我的婚姻會走到這個地步，跟令尊胡自雄先生有非常非常大的關係。」原來當初會認識前妻Teresa，是因胡瓜牽線介紹，董至成和Teresa初相識就一拍即合，交往半年就決定步入禮堂。憶起當年，有大哥級主持人胡瓜證婚，董至成心想夫妻倆必定能白頭偕老、永浴愛河，沒想到婚禮辦得風光，最終卻是以離婚收場，他不禁感嘆離婚好像是現代人普遍的現象，但也不忘吐槽：「原來在我婚後第2年，介紹人也離婚了！」

董至成2018年向主持了12年的《綜藝大集合》請長假後，赴北京發展3年，期間回台次數不超過5次，就與老婆形同分居狀態，直到2020年Teresa以「個性不合」為由提出離婚，董至成思來想去，在分居期間2人沒有相處，也較少通話，哪來個性不合的問題，所以至今對「被離婚」的原因仍百思不得其解。

▲董至成至今對「被離婚」的原因仍百思不得其解。（圖／年代提供）
▲董至成至今對「被離婚」仍百思不得其解。（圖／年代提供）
離婚後，董至成一肩扛起孩子所有的養育費用，雖然監護權歸前妻，但保有隨時探視的權利，原本和兒子一個月會見面2到3次，無奈日前疫情進入三級警戒，間接剝奪了與孩子相處的機會，連坐下來好好吃一頓飯都是奢求。

董至成搬回老家跟母親同住，房子留給小孩和前妻，兒子也成為2人的傳話筒，董至成坦言對前妻還是有一份愧疚，感激她當初花了8年做了5次試管，身上挨了幾百針才成功受孕，而每年兒子生日時，董至成都會讓兒子跪在媽媽面前磕頭，感謝媽媽賜予他生命，也讓董家的香火得以延續。

▲董至成坦言對前妻還是有一份愧疚。（圖／年代提供）
▲董至成坦言對前妻還是有一份愧疚。（圖／年代提供）
事實上，董至成去年除了離婚之外，也因為疫情關係失去許多工作，在好友謝忻幫忙牽線自家經紀人後，接獲不少業配、直播工作，月收入更高達6位數。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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