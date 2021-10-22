客庄券藝FUN券農遊券國旅券動滋券等券　抽籤結果這裡查

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抽籤規則加碼券每人每週只能抽中一次，只要抽中任一券，當週就不能再抽其他券。一人最多有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次，也就是每人最多可抽中4種加碼券。
地方創生券第二週10月22日：
身分證末3碼為598、880、886、675、684、568、645、456
第一週10月15日：
身分證末3碼為081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335
詳細使用資訊可至地方創生券網站查詢，須於11月6日至11月20日至官網登錄欲綁定台灣Pay金融卡資訊。
客庄券第二週10月21日：
身分證後2碼為11；末3碼為439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589
中籤者可於10月22日上午8時30分注意通知簡訊。
第一週10月14日：
身分證後2碼為81、末3碼為900
10月25日上午9時發送領券簡訊至中籤者登記的手機號碼。
詳細使用資訊可至客庄券官網查詢。
動滋券第二週10月21日：
身分證後2碼為91、11、04、18、57及末3碼為498、756
第一週10月14日：
身分證後2碼為97、13、19、55、71、93及末3碼為381、734、644、453、985
中籤者需至動茲券官網查詢
藝FUN券第二週10月20日：
數位券：身分證後2碼78、00、39、22、61、23、15
紙本券：身分證後2碼37、76、31、06、51、65、81
第一週10月13日：
數位券：身分證後2碼07、11、15、19、30、73、96、98
紙本券：身分證後2碼08、14、23、36、37、39、75、79
中籤結果、詳細使用資訊可至藝FUN NEXT查詢。
農遊券第二週10月20日：
身分證後2碼為50、13
第一週10月13日：
身分證後2碼為32、54、89及後3碼為152、453、597
農遊券收到中籤簡訊後，點開連結就可以收到農遊券的QR CODE。詳細使用資訊可至農遊券官網查詢。
i原券第二週10月19日：
身分證末2碼為12、59
第一週10月12日：
身分證末2碼為64、85
詳細使用資訊可至i原券官網查詢。
國旅券第二週10月19日：
身分證後2碼為87、04、40、29、71
第一週10月12日：
身分證後2碼為21、32、67、97、98及身分證後3碼為410
中獎者3天後就可以在國旅券抵用平台上領取國旅券的QR code。
抽中加碼券的人會收到簡訊通知，若為早上抽籤，下午5時寄發簡訊；若為下午抽籤，隔天早上8時30分寄發簡訊。中籤號碼也可上五倍券官網查詢。（編輯：林傑立）