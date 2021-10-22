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快訊／壞消息！陳時中：本土再添2確診　都在基隆市

▲陸軍33化學兵群於雙北捷運紅線各站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍33化學兵群於雙北捷運紅線各站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文／台北報導

2021-10-22 14:06:07｜2021-10-22 14:07:55

中央流行疫情指揮中心今天捎來壞消息，公布國內新增2例本土確診個案以及6例境外移入，另確診個案中無新增死亡。

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▲指揮中心公布國內最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內最新疫情。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16461為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，今(2021)年10月20日因工作需求進行採檢，於今日確診(Ct值33，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者7人，均列居家隔離。案16462為本國籍50多歲女性，10月20日因有陪病需求進行採檢，同日亦有全身倦怠症狀，於今日確診(Ct值33.2，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者10人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸(案16460)、印尼(案16463)、泰國(案16464)、馬來西亞(2例，案16465、案16466)及南非(案16467)入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,818,297例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,801,502例排除)，其中16,357例確診，分別為1,716例境外移入，14,587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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