購車條件性能掛帥 光陽S7R年度秒殺車款成矚目焦點
近期國際油價明顯上漲，國內市場預期下周汽油每公升會再漲0.8元，加上電動車在各縣市政府的補助利多，及各項硬體愈趨完善的前提下，二輪電動代步工具買氣持續攀升。而近來民眾在五倍券的推波助瀾，更是願意大膽選擇高性能、高配備的旗艦車款。
生活中心/綜合報導
2021-10-22 15:30:00
KYMCO 於9/28在台中所舉辦的S7R的媒體賽道體驗，試乘心得已讓這部旗艦電動車款成為近日目光焦點、好評連連。消費者實際試乘體驗S7R的極致性能，根據實測，KYMCO S7R不論在加速時間、極速表現、變速系統及馬達輸出功率等，皆讓PBGN聯盟的車主感到驚艷，同時受到多數男性車主喜愛，紛紛表示其自動變速流暢，騎乘不會有換檔時的卡頓感，過彎的穩定性也非常完美，對於喜愛跑山、追求速度及頂規極致體驗的車主來說，正是時下電車首選。
KYMCO S7R搭載7.2kW的馬達最大功率，也提供了0~50km/h起步加速僅需3.7秒的優異表現，這些都令光陽S7R成為目前各大零售通路詢問度、到店試車的頻率最高的車款。IONEX新北瀚陽店經理黃濬瀚表示：「從七月開放預購時消費者詢問度就十分踴躍，近期消費者實際到店體驗過S7R後，幾乎都沒有猶豫的決定購車，S7R已成為店裡目前最熱銷的車款，且以黑色及藍色最受歡迎。」對於想尋找高性能及頂級配備的民眾不妨到實體車行預約，實際感受S7R鋼砲級駕馭體驗。