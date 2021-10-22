高市府祭鐵腕 今再排除6大樓逃生障礙責成38區同步清查
城中城大火後，高市府今(22)日再祭鐵腕，由副秘書長郭添貴再度帶隊，針對七賢二路等6棟老舊大樓強力排除嚴重阻礙逃生動線之障礙，副祕書長郭添貴表示，清查一輪過後，未來會「化被動為主動」，制訂聯合稽查辦法，要求強制申報公安，賦予每個管區系統、每個消防小隊及區公所責任，在38區同步達到清查，並由消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。
記者郭凱杰/高雄報導
2021-10-22 13:00:11
截至昨天為止，市府已排除34棟無管委會老舊大樓避難逃生動線的障礙排除，今天市府副祕書長郭添貴再率消防、工務、民政、環保、警察及違建隊等局處人員強力排除嚴重阻礙逃生動線障礙的6棟住商大樓。
郭添貴表示，今天第二波再針對6棟強力排除，其中七賢一路(愛生大樓)、七賢二路(白光大樓)及鳯山區南榮路等3棟建物擅自隔間影響逃生通道、樓梯私設鐵門等影響逃生避難動線，嚴重影響民眾生命財產安全，市府強力執行絕不手軟。
郭添貴指出，電梯走道原可逃到避難層，結果被私設鐵門阻塞，一旦發生狀況，住戶根本無法逃出，此外，有棟大樓私設圍牆把直通樓梯完全封死且上鎖，是影響避難逃生的錯誤行為。
郭添貴也提醒市民，公安及避難逃生路線絕對要遵守法規，並按時申報公安檢查，維護住居安全，不要因為少數私人的方便，影響整棟大樓消防安全。第一階段為期10天的排除作業之後，接下來將再針對22棟也是無管委會的住商混合大樓，屋齡20年以上、8樓以上的大樓逐一盤點、排除障礙，讓住居回復原有設計的水準，還給市民安全的空間。