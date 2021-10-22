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最夯buffet霸主每天訂位電話超過900通　想訂到有撇步

▲網友熱議最強buffet霸主，饗饗、旭集新品牌搶灘，老牌晶華冷靜迎戰。（圖／台北晶華酒店）
▲網友熱議最強buffet霸主，饗饗、旭集新品牌搶灘，老牌晶華冷靜迎戰。（圖／台北晶華酒店）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-22 17:37:54｜2021-10-22 18:08:33

台灣美食眾多，各國料理、火鍋、燒烤、下午茶、咖啡廳林立，其中，吃到飽的buffet自助餐更常引起話題，能夠一次吃盡眾多美食，從前菜、主餐到甜點飲品一網打盡，宛如美食聯合國般，將受到喜愛的特色餐飲匯聚，喜歡什麼通通all you can eat！近來受到網友熱論，台北buffet最強霸主公認是「饗饗」和「旭集」，業者直誇超值不隨便，「想吃～預約要等3個月！」

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▲饗饗豐大海餐檯。（圖／饗賓餐旅事業）
▲饗饗豐大海餐檯，供應各式頂級海鮮。（圖／饗賓餐旅事業）
主打匯聚各國料理精髓的饗饗，採新式烹調手法，從下午茶時段便受到網友評價「最超值，完全不隨便」。身旁友人朝聖過也讚不絕口，驚呼取餐區之大，高檔食材夾不完，開玩笑表示「逛一圈要夠體力」、「拿不完的美食」。

▲旭集巧鮨餐區。（圖／饗賓餐旅事業）
▲旭集巧鮨餐區，新鮮生魚片、握壽司選擇眾多。（圖／饗賓餐旅事業）
而旭集則以日式料理為主，植入精緻料亭概念，分為巧鮨、醞炙、旬炊、麗酌等九大餐區，讀者王小姐分享，「旭集的海鮮真的很新鮮，湯品也鮮甜」。另外女性喜愛的甜點也相當精緻，「看到整排日本和菓子眼睛一亮」。

饗饗和旭集同屬饗賓餐旅，業者接受《NOWnews》電訪表示，的確因疫情趨穩，加上尾牙時節將至，目前訂位情況回溫。兩間餐廳都是開放兩個月內的訂位，用餐座位全數開放作預訂，分為三分之二的網路訂位加上電話訂位，網路訂位每日凌晨0點開搶，大約在0點30分左右就會搶訂一空。

▲旭集旨燒餐區。（圖／饗賓餐旅事業）
▲旭集旨燒餐區，由師傅現場烹調。（圖／饗賓餐旅事業）
業者透露，以目前兩個月內的訂位情況來看，假日下午茶、午餐時段已近九成滿，平日也有將近八成的預訂，建議大家仍可上網路訂位系統查詢，各店空餘時段與座位。

而電話預約的部分，業者表示已開設三線電話，從早上10點至晚上10點接聽，一天實際通話數竟最高達九百多通，預訂相當熱烈。建議欲訂位的民眾，進線機會較大的離峰時段為：早上10～11點、下午3～4點及晚上9～10點。

針對讀者郭小姐分享，造訪秘訣是平日至現場觀察等候人潮，自己曾成功在登記候補一小時後拿到位子。業者表示，因座位全數開放訂位的關係，現場候補只能視臨時取消的機率，但透露網路訂位常遇少人數的小組客人取消，約佔總座位數1～1.5成左右。

▲晶華柏麗廳。（圖／台北晶華酒店）
▲晶華柏麗廳，主打時令鮮魚，近期推出「蝦蟹霸檯」新鮮餐點應戰。（圖／台北晶華酒店）
新銳品牌來勢洶洶，身為buffet自助餐長青代表晶華酒店老神在在，餐廳業者向《NOWnews》透露，重啟內用後，柏麗廳近期高朋滿座，連平日中午訂位都將近9成5，且忠實顧客眾多，假日則至12月初的訂位全滿。

業者表示，主打時令鮮魚的柏麗廳，和台東成功漁港的漁船契作，每日海港新鮮直送，視當季漁獲擴增應景食材，近期推出「蝦蟹霸檯」，強打主題性明確的新鮮餐點應戰。

針對訂位問題，業者透露現在已於甜點區外的AZIE餐廳加開用餐區，最多至少可容納50位客人用餐，晚上還可以欣賞到中庭live band表演。她建議民眾可挑選平日二三四排候補位，因訂位不收訂金，雖客滿情況視平假日有所不同，但應有接近一成機會釋出空位。

▲柏麗廳可品嚐晶華飯店旗下所有餐廳美食。（圖／台北晶華酒店）
▲柏麗廳可品嚐晶華飯店旗下所有餐廳美食。（圖／台北晶華酒店）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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