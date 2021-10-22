▲ 光陽 IONEX 3.0 電動機車能源交換站 武嶺攻頂開通啟用 總數破600站

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光陽 IONEX3.0 自從今年 3 月 18 日以「全面超越」為主題發表最新的電動機車、與新一代能源交換站和新款電池，又在 8 月 11 日發表新能源革命「尊榮換電 專人送電」，攻勢凌厲，銷售一路大漲，日前挑戰電動機車市場站居第2名，在換電站建設上，也加快進度佈建「搶第一」，光陽 IONEX 電動車事業處先於上個月 9 月 28 日與台中秀泰生活館合作發表 IONEX 3.0 第 500 站設站開通，舉辦光陽集團董事長柯勝峯與秀泰集團總經理廖偉銘到場聯合啟用「秀出 500 站」的里程碑造勢活動，柯勝峯董事長也向在場媒體表示「希望光陽 IONEX 換電站年底前可以完成 1,000 站」，光陽IONEX執行團隊表示，目前不到一個月的時間，已經推進突破 600 站，目前建站的效率若維持下去，年底 1,000 站不是問題。
光陽 IONEX 執行團隊表示，還有機會以「便利換電站、大型換電站」兩種形式佈建更多、更方便的換電站融入消費者的各種生活情境，例如周休或連假期間，儘量滿足各種所需的電池交換需求，不只考慮通勤而已。 今日正式開通啟用的也是 IONEX 最高的換電站、最接近武嶺的換電站，IONEX 與民宿業者、景觀餐廳業者合作設站的模式，會愈來愈多，屆時消費者就沒有里程焦慮、一樣能自在出行，IONEX 執行團隊表示，非常樂見同業也能積極佈建目前台灣最熱門的機車路線，一起打造更完整的電動機車能源交換網絡各自服務車友。
「光陽 IONEX 武嶺攻頂換電站」的資訊：
光陽 IONEX
最高換電站
(前往合歡山武嶺)
南投縣仁愛鄉大同村 16 鄰壽亭巷 20 之 1 號(春大地民宿)
座標
24°02'18.2"N 121°09'30.1"E
南投縣仁愛鄉大同村 5 鄰仁和路 36 號
(伊拿谷景觀餐廳)
座標
24°02'12.6"N 121°08'48.2"E