日常小健檢！早上起床出現「5現象」　說明你身體超健康

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1.尿液正常
經過一夜睡眠後，不少人早起第一件事，就是去洗手間排晨尿，而如果身體有什麽問題的話，從尿液上也可以看出一些端倪。像是健康的人，可以發現尿液是淡黃色、透明液體，且也沒有氣泡；如果尿液顏色過深，甚至出現泡沫的話，可能是身體的腎臟出現了問題。
2.精神充沛
睡覺是人體生理現象，在勞累一整天後，需要好好通過睡眠，來「養精蓄銳」來恢復精神。一早醒來後，身體健康的人，自然是神清氣爽地迎來新的一天，並感覺精神充沛、活力滿滿；如果發現醒來仍然十分勞累、渾身無力，很可能是身體出現了問題，例如體內濕氣太重等等。
3.排便正常
很多人起床後會去排便，如果身體健康的話，排便也會是正常的。正常人的排便，顏色屬於棕黃色或金黃色，而一旦發現顏色變白、變黑、變紅，請提早就醫檢查。而且，健康人的排便形狀也是正常的，不會太乾、太黏，若體內濕氣重的話，糞便也會比較黏。
4.食慾良好
睡眠對人體來說，是一種很好的休息方式，所以起床之後，會有好的食欲可以進食早餐，；而身體出現問題的人，不僅食欲不好，還可能會出現口臭、惡心、嘔吐等異常情況。
5、肌膚健康
健康的人早上醒來，皮膚狀態也是十分健康的，看起來光滑明亮，有光澤、紅潤感；如果身體出現了問題，則皮膚可能黯淡無光，甚至還會出現水腫等異常。不過，如果是因為睡前飲水過多，第二天早上起床後，也會出現輕度浮腫，但其他時間無異常，此屬於正常現象。（編輯：林盈君）