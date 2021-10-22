購毒用五倍券馬ㄟ通　警扮買家緝獲販毒男

中央政府發放振興經濟的五倍券剛過不久，沒想到卻已經有毒販將歪腦筋動到五倍券上，不錯過這場「振興商機」，高雄苓雅分局員警近期執行網路巡邏時，發現竟有不肖份子透過網路兜售毒品，並大剌剌寫上「五倍券收」，警方在10月20日深夜11點許深夜喬裝買家，當場逮捕販毒的戴姓男子，並在車上起獲百餘包毒品咖啡包及10餘包的三級毒品分裝包。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-22 13:30:20
苓雅分局民權路派出所員警近期執行網路巡邏時，發現23歲的戴姓男子長期以通訊軟體作為平台，發送販賣毒品咖啡包的訊息，還取了「優質小姐、進口洋妞」等隱晦字眼代稱各種類的毒品，就為了躲避警方查緝，且幾乎每日都會發送新品熱銷的訊息。
員警搜尋相關情資時發現，近幾日戴男所經營的網路帳號更加頻繁地發佈訊息，甚至發送「現在可以使用五倍券，還不速速來電」等購毒資訊，民權路派出所員警遂將計就計，在10月20日晚間喬裝買家，與戴男相約晚間11點許在苓雅區準備以新台幣2千元面交購毒，待戴男駕車抵達約定地點，並將含有毒品成分的咖啡包遞給員警時，喬裝買家的員警接過手立刻大喊「警察！」，周遭支援警力也一擁而上將戴姓男子團團包圍控制。
起初戴男遭壓制在後車廂蓋上時，仍完全摸不著頭緒，以為是買家在開玩笑，後來才發現竟然真的是遇到警方查緝，讓他當場傻眼，警方現場在戴姓男子車上起獲毛重共398.52公克的毒品咖啡包108包、毛重共34.02公克的毒品愷他命18包，以及販毒所得新台幣3萬8千元等證物，全案詢後依違反毒品危害防制條例將戴男移送高雄地檢署偵辦。